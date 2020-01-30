自由廣場》罷免韓國瑜 理由錯了

◎ 涂醒哲

總統大選後，罷免韓國瑜的行動更加如火如荼的展開。從民主的角度來看，選舉罷免法的規定就是讓市民有權罷免，讓後悔當初投錯票的市民，有提前解約的機會。罷免是否成功，由市民投票決定。台灣至今從未有縣市首長、直轄市長被罷免成功的紀錄，這次高雄市民若罷韓成功，將是我國民主政治的里程碑，一定讓香港人、中國人大為羨慕。

為什麼要罷免韓國瑜呢？理由很多種，有的人認為當初被他騙了，不知道他是草包；有的人認為他亂開支票都做不到；有的人認為他做不到幾個月市長就跑去選總統，誠信不足；有的人認為他愛中國多於愛台灣，恐會成為中共的走狗；聽說也有人因為新莊王小姐的六百萬而要罷免他等等，不一而足。

這些理由看起來都對，但筆者認為都不是最好的理由。真正罷免韓國瑜的理由是：他根本不知道怎麼做市長，甚至他連什麼是市長都不知道。

我們做過市長的人都了解，人民把市長當成父母官，市長也把市民看成他的家人，用盡方法來照顧服務他們，因此市長的工作是全年無休的。韓國瑜把市長當成在上下班，甚至還說下班後或星期六日是他的休息時間。試問登革熱疫情來了，蚊子會週休二日嗎？高雄市星期六日不辦活動嗎？沒有婚喪喜慶嗎？連市長的責任都不了解的人，怎麼有資格做市長呢？也難怪能混則混能撈則撈，高雄市政府官員的行政效能走下坡。因此不會當市長才是罷免韓國瑜最正當、最主要的理由。

最近韓國瑜回到高雄市政府上班，媒體緊盯他每天幾點去到市政府，好像準時上班是多麼不得了的事，這真的是對市長這職務最大的侮辱！如果套用到其他縣市首長身上，真的是會笑死人。

（作者為前嘉義市長）

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