台灣人的中國經驗，來自中國國民黨和中國共產黨。日本殖民時期，支那支那的，但台灣人還以革命推翻清帝國的中華民國是亞洲第一個民主共和國，而以祖國嚮往。二戰後，未和其他被殖民地一樣選擇獨立，接受國民黨中國進佔統治。但二二八事件、五○年代白色恐怖、戒嚴長時期、美麗島事件⋯，歷史的悲情印記在人們的心。中國共產黨革命推翻中國國民黨政權，另建中華人民共和國，曾經也有台灣人心嚮往之。

以為左派較具人道主義、理想性，但標榜無產階級專政，走向極權化，共產黨中國和國民黨中國，一丘之貉，為併吞流亡的殘餘中國，連帶也把被中國國民黨挾持的台灣當做併吞目標。無視被清帝國割讓給日本、又在國民黨中國類殖民宰制下，台灣人追尋自我主體性的心，竟和中國國民黨聯手制台。走資化的共產黨中國對於台灣人，就像國民黨中國的另一種形影。

台灣人的中國經驗來自中國國民黨和中國共產黨，先後、右左的兩個中國，都標榜民主共和，但都傾向黨國、專制。戰前，有祖國意識的台灣人，或去投靠右傾的中國國民黨，或左傾的中國共產黨，前者說三民主義，後者說共產主義，都有社會主義傾向。被殖民的國家，右翼左翼獨立運動都具有國家主體，像台灣這樣尋求祖國連帶的，是特殊例子。捲入國共中國的糾葛，尚無法解決，原因在此。朝鮮的獨立，右左路線成為南韓、北朝。北越和南越是另一個例子，後來統一於北越。都不同於缺乏主體性的台灣。祖國的迷惘、迷障是台灣悲情歷史的原因。

戰後台灣人歡迎祖國，二二八事件是悲慘的歷史。一九四九年之後，流亡在台灣的國民黨中國政府以反共、反攻大陸為名，戒嚴長期化。一九七一年，中華人民共和國在聯合國取代中華民國的中國席位。蔣介石寧可失去以台灣為名的國家地位，造成今天台灣的國家艱難處境，也形成中國國民黨黨國餘緒降中投共的末路。中國共產黨竟為處理中華民國，與中國國民黨合力，共同奪取台灣。毛澤東曾主張，鼓勵台灣脫離日本殖民獨立，也曾對國民黨中國統治台灣不以為然。現在呢，露出帝國主義的面貌，與據佔統治台灣的中國國民黨，並無二致。中國經驗讓台灣人的心，離開中國；中國經驗讓台灣人從祖國的迷障和迷惘中覺醒。

（作者李敏勇，詩人）

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