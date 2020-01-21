社論》正視「在共產中國經商的國安後果」

美中兩國十五日簽署第一階段貿易協議，但雙方經貿爭議未解，協議只是停火協議，並非終戰的和平協定。美國不僅繼續把中國視為經貿麻煩的製造者，在科技、安全、軍事、戰略也認定中國是主要威脅。國務卿龐皮歐十七日說，中國是美國頭號勁敵與長期挑戰，中國「在世界各地捧著大袋金錢，透過經濟手段施展政治影響力」。他上週還警告矽谷科技業者，正視「在共產中國經商的國安後果」，華府須確保企業不從事增強對手軍力或內部鎮壓的交易。

企業不應助長敵國軍力或專制，旨哉斯言！美國在川普總統領導下，正從三、四十年來助長中國經濟崛起、栽培對手的重大錯誤中轉向。大選剛結束的台灣，看到美國正進行的戰略大轉變，也須見賢思齊，檢討並調整我們的中國政策；主政者固責無旁貸，親中的中國國民黨尤其必要。

事實上，大選慘敗的國民黨內部已出現改變的要求，人事與路線調整最受矚目。在國家定位和中國政策方面，該黨長年以「一中各表」的「九二共識」自欺欺人，遭中國悍拒，這次再因大選「反一國兩制」成新台灣共識，已然破產。儘管仍有前總統馬英九提出「四個前提」，試圖為虛假的「九二共識」重擬內涵，它所需要的，其實是從常識與常理出發，重新定位調整。

百年老店不合常識常理，其例罄竹難書。從黨名開始，一個在台灣爭取選票及執政權的政黨，卻以「中國」為名，凸顯了欠缺台灣主體性的外來本質。戰後它靠黨國體制維持長期統治，民主時代漸不靈光，這次大選大敗更面臨去除「中國」之名的壓力。

更離譜的，它早年以反共為基本立場，一旦經政黨輪替失去政權，卻大幅變臉︰過氣高官退將前去北京卑躬屈膝，買辦代理人同路人充斥，迎送中國來人拍馬諂媚，連國旗國名都遭見棄，親中親共不遺餘力；遇中國打壓霸凌台灣事件，它不僅不敢稍置一詞，還常反批台灣製造麻煩。這一「無論中國再過分都還是要親中」惡名昭彰，該黨在台灣的意見自由市場前景不亮，在主體性大增的年輕世代尤銷路缺缺，也導致這次攸關國家定位和中國政策的大選以慘敗收場。

不過，中國政策的失誤，不僅百年老店獨然，民進黨也有「大膽西進」和在「管理」、「開放」之間玩文字遊戲而違反常理常識，以致助長中國崛起且不利台灣國安的紀錄。

事實上，在李登輝總統任內，包括戒急用忍、南向政策，著眼點即從常識常理出發，以台海兩岸文化語言相近，中國經濟發展相對後進，台灣與中國的經濟互動雖無可避免，但中國畢竟是我們的敵國，「西進」或無不可，卻只宜當做我們投資經貿的工廠或市場之一，「大膽西進」必自找麻煩。然而，李登輝的用心良苦，在部分商人唯利是圖、政客一廂情願、中國收買滲透統戰的攻勢中，台灣企業大膽大批西進，連六四事件後各國經濟抵制時亦未見收斂，無視在中國經商必有的惡果，以致造成極大的負面效應，至今拖累台灣。

具體地說，以中小企業為主的台商，複製以往生產管理模式，擴大規模，降低成本，或曾在中國賺到錢；一旦經營模式技術被摸底抄襲或當局改變產業政策，即成「騰籠換鳥」對象，遭掃地出門，或「逐水草而居」被迫他移。即使大型台商，重要性及地位也今不如昔；中國留住台商，主要是對台灣維持經濟誘餌。

大膽西進未必有利個別廠商，對台灣整體卻絕對不利。我們的資金、人才、技術被磁吸，產業鏈被斬斷，上進失去動能，薪資欲漲無力，就業機會流失，整體經濟成長遲滯。台商助成中國經濟崛起，中國以壯大的經濟力量軍事崛起，再以經軍力量進一步對台灣威逼利誘，千方百計要吃掉台灣。

美國把中國看做主要威脅或競爭對手，川普即發動貿易戰，在野的民主黨甚至比川普更反中；看穿中國野心並採取具體對應行動的這一美國朝野共識，最值得我國參考學習。特別是龐皮歐對與中國經濟交往的國安後果警告，符合常識常理，也已見諸過去「大膽西進」的慘痛經驗，台灣沒有本錢再犯第二次錯誤。龐皮歐說得好，「捍衛自由及國安不只是政府的工作，每位公民也責無旁貸」。

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