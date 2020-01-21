自由廣場》「一個中國」新定義

◎ 施雅軒

針對本月十八日中國與緬甸所簽署的「聯合聲明」，出現中英文版本的落差，外界多以中國外交部「欺騙」作為解讀。但是細想，若是遵從聯合國決議「中華人民共和國政府是中國唯一合法政府」，唯一代表「China」的國家就是「中華人民共和國」，這個差異有著合理存在的解釋。然而如此的版本差異卻凸顯另一個政治基調的「改變」，那就是「一個中國」的重新定義。

也許大家已經熟悉汪道涵在一九九七年所稱「一個中國不等於中華人民共和國，也不等於中華民國」，或是郭台銘在去年五月所稱「一個中華民族底下，一個中華民國，一個中華人民共和國」，都是「大中國」說法的產物。但是這與聯合國第二七五八號決議文其實有牴觸，不過中國基於統戰台灣，也就心照不宣地不強制宣稱「中華人民共和國」獨有「中國」符碼，如此在台灣也就有了「一中各表」的空間。

如今這份「聯合聲明」中文版第九條清楚陳述，「認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分」，習近平強制宣稱中華人民共和國獨有「中國」稱謂，不過這個現象對台灣主體性的未來，並沒有任何損害，因為台灣與中國在政治實體上就是相互分離，倒是台灣的「中國國民黨」該何去何從呢？尤其面對中國的「中國國民黨革命委員會（簡稱民革）」時，那個「國民黨」能滿足習近平的「中國」新定義，這樣的答案需要有人謹慎面對了。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

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