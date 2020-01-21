自由廣場》翻轉沙鹿，有賴國防航太工業

◎ 陳柏惟

自由時報於18日刊出〈F-16亞太維修中心 有請陳柏惟〉之投書，提到我國在購買66架F-16V後，洛克希德亞太維修中心可望落腳沙鹿，作者楊先生特別期待本人推動周邊產業聚落、大學航太系所之發展。本人特別感謝楊先生的精闢意見，這和我在競選過程中提出的政見不謀而和！8月美國宣布出售F-16時，我就提到：若能進入立法院，我將會繼續支持國防自主相關預算與法案，特別在對台中相當重要的航太產業發展上，我希望台灣能留住人才，升級技術，讓國家安全與民間高科技產業攜手邁進！

原本，台灣國防航太產業的兩大支柱都位於台中逢甲地區，分別是漢翔公司與中科院台中院區，過去漢翔未民營化前，兩者也曾為一體。然而，隨著水湳營區被納入都市開發，中科院必須遷移，可惜的是台中市府並未積極提供土地爭取，目前預定上千位研發人員將遷往嘉義民雄，對研發能量的集中，以及台中地方產學發展相當可惜。

由於漢翔主要生產、維修基地均在沙鹿，我認為就算中科院遷移，漢翔也應繼續擴大、整合沙鹿廠研發能量，甚至中科院部分實驗室與聯絡單位也能遷移至周邊。並繼續拓展目前與周邊大學與高職的產學合作，持續提供穩定的高品質人才。

雖然，新購入的F-16V，因具備AESA雷達等航電設備，全新機身、發動機、適型油箱，在推力與作戰半徑上也大幅上升，是我國目前綜合戰力最強戰機。然而，隨著中國五代機進入量產，我國未來仍須繼續爭取取得五代機。然而，由於五代機開發經費高昂，因此F-35採美國海、空、海陸共用，並與英、意、荷、加、澳、丹麥、挪威等國合作開發。就算是擁有堅實航太產業的日韓，一面準備開發五代機，但最終均購入F-35。 例如日本在研發出X-2「心神」測試機後，並未進入量產，而是採取購買F-35並在日組裝的模式。而南韓雖然繼續推動KF-X專案，但因技術困難，最終設計出有匿蹤構型，但武器外掛，整體性能遜於5代機，但優於現有4代半機的輕型多用途戰機，預定和F-35形成高低配。

因此，我國很難以「國機國造」自立發展五代機，但排隊購買F-35，卻又須漫長等待，且F-35成本在F-16V兩倍以上，不可能大量購買。 因此，短期而言，在外交路線上整合進入美國的印太戰略體系，推動美軍平時演練，危機時資訊鍊串連，將能和部署於琉球的F-22、九州的F-35A、航艦戰鬥群的F-35C，閃電航母部署的F-35B 協同作戰，是台灣最快「引進」五代機的方式。而中期而言，我國需要繼續在國機國造基礎上，考量F-CK-1戰機的後續升級，甚至開發出以F-CK-1為本，具備部分匿蹤能力的低成本戰機，搭配後續購入的F-35使用。另外，美中俄等國，均在發展「忠誠僚機」無人機，試圖讓低成本無人機和有人戰機搭配，負擔部分作戰任務，這和缺乏知識的柯文哲所說，要用無人機取代F-16V是完全不同概念。然而，我國無人機的技術水準仍然相對不足，這部分是值得持續投資的。

（作者為台中市第二選區準立委、台灣基進發言人）

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