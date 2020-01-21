自由廣場》挑戰股市歷史高峰 靠這三點

◎ 黃天麟

股市是一國經濟櫥窗，景氣好、經濟成長，股票就開始上漲，國民（股票族）之財產價格跟著上漲，也就是富起來，但喜歡看衰台灣的媒體常用「股市上漲，庶民無感」來滿足意識形態的要求。小英執政台灣股市由八○九五．九八，漲到去年底一一九九七．一四（漲幅四十八．一九％稱霸亞股），市值由二十六兆突破四十兆，增五十四％。總統大選小英獲得八一七萬史上最高選票，「庶民無感」嗎？應該解釋庶民很有感了。

現在大家關心的是「二○二○」將如何？由「冷和政經路線」下持續了四十八個月（四年執政）的「小英景氣」能否延續？一九九○年二月十二日亦即三十年前的台股指數歷史高點一二六八二．四一，能否在小英第二任內有大幅的突破，歷史留名？

有人擔憂，蔡總統拋出「中華民國台灣」引發國台辦強烈反彈，兩岸緊張，不利兩岸經貿之順利發展。請免驚，依過去檢驗都有利於台灣。全球觀察家亦對台灣在新一年股市突破新高保持樂觀，某周刊甚至斷言，歷史高點今年一定破。筆者認為只要蔡政府能做到下列三項要求歷史高點必破，且台灣經濟能真正起飛。

一、小英政府捍衛台灣主權的「八字箴言」（和平、對等、民主、對話）必須堅持，繼續與中國北京的冷和關係。若因狂勝後，應台商或北京之壓力，對兩岸統合妥協予以鬆綁，「小英景氣」將會立刻劃上句點。

二、選後「國內經濟學者」正在建議政府，對蔡總統之經濟政策做部分修正，如將「中國、台灣、新南向並行推動，回歸到過去的三隻腳並行」。換言之，以「三隻腳」替代過去四年小英政府的「台灣（本土）、南進」的雙經濟發展構圖。同時，到此一關鍵階段絕不可讓商業利益凌駕國家利益，讓三隻腳成功暗渡陳倉。

三、北京對台之滲透政策必將更積極，爭取台灣年輕人之心。在台中媒近日來對「反滲透法」之攻訐、抹黑不遺餘力，國會開會後必要求修正或對執法予以阻撓。民進黨對此絕不可息事寧人，退卻、妥協將會使國安處於無防備之國境，親中勢力亦將驅使台灣捨棄主權大談以商言商，「中國熱」死灰復燃，必降低台灣之資金累積及股市動能。

蔡總統元旦新年談話時表示，未來四年要努力再創造一次經濟起飛的奇蹟，建立人民可以普遍受惠、普遍有感的新經濟模式。飛機已在滑行了四年，正在起飛階段，成功的條件在於將持續四十八個月的「小英景氣」予以擴大，突破一九九○年台灣經濟奇蹟時締造的一二六八二．四一歷史高點，向全球展示台灣經濟之實力。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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