自由廣場》同姓名坐錯位扣分誰的錯？

◎ 趙南星

大學學測十七日第一節的英文考試，位於台北市建國中學的試場，發生兩位同名同姓的考生同考場，兩人互相坐錯位子，考到一半被監考老師發現。照考試規定，兩人該科都要各被扣二級分。老師和家長為兩位考生抱不平，認為大考中心應事先發現此狀況，並設法避免和警示，怎麼可以把責任都歸屬到學生身上？

關於這個事件，筆者有兩點看法：第一、據報導指出，兩位考生在緊張中，只看到座位上的姓名，沒有核對准考證號碼，導致坐錯位子。確認准考證號碼，本來就是考生自己的責任。

第二、考生的老師和家長認為大考中心也應為此負責，可見他們可能落入了「受害者循環」。所謂的「受害者循環」，是負責任的相反，意思是發生事情後，踢皮球、尋找代罪羔羊，而非先反省自己。如果視自己（的孩子）為受害者，而不是要他們承擔責任，會有什麼後果呢？

GE前任執行長傑克．威爾許（Jack Welch）在《致勝》一書所說的話，或許可作為參考：「商場上，不管是什麼狀況，視自己為受害者，只會自取其敗…這種態度會斷了你所有的出路，這甚至是職涯死亡漩渦的開端。」

希望考生的家長和老師，能確實落實教育孩子的責任：讓他們承擔自己疏忽的後果，從中汲取教訓，並再次勇往直前。

（作者為台北市公立國中正式教師）

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