自由廣場》中華民國台灣與1912無關

◎ 雲程

中華民國在一九四九年四月二十三日首都淪陷時已經滅亡，這是北京確認的歷史事實。這次淪陷與戰爭中一九三七年的遷都不同。當時是完整政府進行國內遷移，政權仍具有合法性。即便如此，也發生南京與重慶兩個中華民國的承認混淆，各擁有相當數量的邦交業績；而一九四九年，雖美其名曰「分批疏散、分地辦公」，卻是不折不扣的潰亡。

要逃往哪裡？國民政府高層有過辯論。蔣經國的意見是不能離開本土，建議移往海南島。代表他們心知肚明：台灣是海外，不是國內。但蔣介石畢竟「睿智」，選擇台灣。一者他在台灣，享有盟軍合法軍事統治當局的身分保護；二來有海峽天險，可買時間整經軍武。

沒錯，忠於蔣介石的部隊，不全撤退台灣，有一部分集中泰緬寮金三角，與台灣形成牽制中共的「大犄角」。在台灣這邊，則以舟山、大陳以及後來的金馬，形成「小犄角」。加上韓國與美日安保，搭成冷戰期間，黑貓中隊與黑蝙蝠中隊的舞台。

從朝鮮半島、中南半島到中亞，是美國天才地緣戰略家Nicolas J. Spykman所稱的世界島邊沿（Rimland）。從冷戰的「圍堵」到後冷戰的「不安定弧」，各種戰略設計都不出其右。

閱讀當時美國外交電文可知：潰亡的蔣介石以剩餘美援軍武站穩腳步。而美國衡量蔣介石，不只是台灣，還包括金三角等，因此賦予蔣軍「中華民國」政治符號，以達成其不介入中國內戰的政治抉擇。

在台灣，太平洋戰爭結束，軍事佔領後必定要進行經濟復興與政治重建，此時，透過19460120〈SCAPIN 677〉與〈舊金山和約〉，GHQ將台灣切離日本。美國再以〈台北和約〉與〈協防條約〉，催生「中華民國台灣」，此時的中華民國僅被限定在台澎，連金馬都除外。

細查條約英文文本：戰前的Formosa與the Pescadores，在這階段整合為Taiwan，並在一九七九年的〈台灣關係法〉中，以「台灣的治理當局」一詞回溯涵蓋「在一九七九年一月一日前美國承認其為中華民國」。它們共同餔陳「中華民國台灣」的法律基礎。

戰後台灣，歷經敵意與友善軍事佔領階段後，在一九七九年開啟自治過渡，到一九九六年完成。台灣的體制與地位已完全不同。至於金三角，除一部分後撤台灣，則融入當地合法政府管轄。一場紛亂逐漸解決。

二○一九年蔡總統的中華民國台灣，要在這世界戰略的收斂下理解才行。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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