自由廣場》先向陳菊道歉！

◎ 秦靖

去年十二月中旬，台北市長柯文哲污衊陳菊讓高雄市負債達三千億元時，高市府假惺惺回應，對前市長留下的一切，不管是三千三百億元債務或是路上的五千個坑洞，市府團隊都會盡全力補救。時任代理市長的高雄市副市長葉匡時更加碼污衊陳菊在重大建設均由中央經費全額補助下，依然讓高雄市債台高築。無視陳菊在二○○六年擔任高雄市長後，就已經承擔了一一九八億元的負債。二○一○年的縣市合併，原高雄縣二六四億元的負債加進來，又加上馬英九政府承諾補助款不變的支票跳票，原高雄縣過去每年可以獲得約百億元補助款，陳菊任內相當於「短收」八百億元，但原高雄縣的施政建設可以置之不理、不花一毛錢嗎？陳菊十二年任內，舉債一○三七億元，還債一二○八億元，還債比舉債還多出一七一億元。

更何況，陳菊卸任時的負債數字是二四一一億，哪來的三千億？「二四一一億」這個數字更在高雄市政府財政局網頁上可以清楚查詢，但當家的韓國瑜行政團隊始終造謠負債三千億的說法。

資深媒體人苦苓日前表示，罷韓可以省下一二○○億元，遭到高雄市府駁斥喊告，筆者認為，高雄市府喊冤的同時應先向陳菊道歉！因為相較陳菊任內的高雄市脫胎換骨，捷運與諸多硬體設備紛紛完工，卻依舊陷入「負債三千億」的謠言中。韓國瑜為了避免遭到罷免，錙銖必較負債數字，還揚言提告苦苓的說法，兩相比較，韓國瑜請先跟陳菊道歉吧！

（作者為教育工作者，台南市民）

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