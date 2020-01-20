自由廣場》豬隊友、麻辣天后與罷韓

◎ 陳冠甫

罷免高雄市長韓國瑜行動如火如荼，卻傳出總經費（罷免投票加市長補選）需要二億元左右，高市財政局長李樑堅表示市府無此預算，加上財政困難，要向中選會爭取補助，否則只能動用市長第二預備金。只是李樑堅話中一句不希望「勞民傷財」引發很大爭議。

事實上，不願「勞民傷財」這話，應該留給韓國瑜！如果韓國瑜選上總統，難道不用補選？如果不是落跑選總統，又怎麼會引起選民反感？如果不是治理、自律能力低落，罷免行動怎麼會進展得如此順利？

至於選後最近幾天韓國瑜儘量表現「正常」，避免再度引發民眾厭惡，顯然韓市長也很會替自己打算，落選後要不計代價守住市長職位，即便要痛苦早起、甚至晚上加班，這可是連總統競選期間都鮮少出現的反常現象─雖然上班時間比起其他政治人物仍然晚了些。不過，只要想起選前韓國瑜不少行程從下午時段排起，就能了解韓國瑜的壓力了！

再從媒體大亨趙少康、台北市議員秦慧珠都提醒韓國瑜別睡太晚、要早起，如同幼教老師跟小小朋友的叮嚀。藍綠縣市首長晨會也是類似時間，可見「正常的政治人物」根本不需要像韓國瑜一樣用上班時間來包裝個人形象。

韓國瑜選上市長不認真，直到快被罷免，才趕緊裝乖學生的手法，正常人都看得出來，毫無加分效果。參考近日ＴＶＢＳ、中國時報所做民調，超過半數民眾支持罷韓，可見一斑。然而，容易有新聞點的大事如市政總質詢，議會多數的國民黨黨團又將時間後移，雖說目的在保護韓國瑜「不出大包」，事實上卻是剝奪了韓市長闡述政策的表現機會。

不只議會黨團「豬隊友」的表現，韓國瑜領導的市政團隊本身也是個問題。例如《樂高雄》月刊以韓國瑜的同學、麻辣天后利菁薄紗裹身為封面，引發市民議論，接連有里長質疑不雅觀、不適當，要求市府改進；議員黃捷則拜託韓國瑜「正視高雄文化的底蘊，不要再讓高雄人丟臉！」這正是問題核心所在：如果韓市長繼續讓市民覺得丟臉，罷免不成也難！

在這種情況下，韓國瑜如果想展現「瀟灑男子漢」的形象，不如直接宣布辭職，拒絕民意檢驗、輿論凌遲，這才是真正的「瀟灑」！也是蓄積再起能量的穿雲劍！

（作者為台北大學法律所碩士生，https://www.facebook.com/DefendTaiwansDemocracy/）

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