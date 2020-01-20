自由廣場》從林榮德看國民黨「改革」

◎ 康進成

國民黨大選失利，主席吳敦義負罪請辭，黨內掀起一片改革聲浪，就在青年軍衝入黨部，高喊「老賊下台」，以及「國家路線不容模糊，紅統滲透必須清除」等語，引起黨內大亂之際，突然傳出中常會已推派中常委林榮德擔任代理黨主席之職，讓大家一片錯愕。

林榮德何許人也，外界摸不著頭緒，從前新聞圈也沒聽過這個人，有重大事件時，也沒看過他出面表達任何言論，幾乎是很少受到政界的注意，也可說他在政壇的影響力尚有不足，直到媒體公開他的身分，大家才知道原來林榮德是台商，在中國有投資事業，並曾任台企聯的職務，也因這台企聯的背景，更加深國人對國民黨是否真能切斷紅統滲透的疑慮。這種毫不避嫌的安排，只能說國民黨掌權當局有意繼續蠻幹下去，毫不在乎選民的質疑。

林榮德經商有成，在台商界固然叫得出名號，但對大部分的台灣人民或國民黨員而言，是一個非常陌生的人。而國民黨目前還是台灣最大的在野黨，這次大選慘敗，正值體虛氣弱，全黨上下力求改革方殷，怎麼會突然出現一個諱莫如深的人出來代理主席？雖名為代理主席，但也是主席，在三月改選之前，他可以介入黨的情資、路線和政策是毫無疑問的，否則又何須黨主席呢？總不會黨主席變成了秘書長或中常會的橡皮圖章或人形立牌吧？

尤有甚者，這個代理主席是如何在中常會被推出的，外界也不得而知，只知道在青年軍以肢體抗爭之際，中常委聚集在小房間開會，之後就宣布了林榮德出任代理主席，也不知有哪幾個中常委出席，或透過怎樣的過程「互推」選出，有沒有合乎程序，完全沒有交代。如此輕率，如何讓外界相信國民黨是真心誠意在反省、檢討和改進，看來也不過是一場黑箱裡的宮鬥而已。

林榮德一九九六年選過國大代表，但二十多年來並無接受新民意的洗禮，代理秘書長曾銘宗也是不分區立委出身，並非民選立委，一樣不具民意，兩個不具民意的人要來領導一個以選舉為導向的政黨，反映出來的是國民黨視民意為無物的傳統性格，因此，要談改革根本是自欺欺人！

（作者為資深媒體人，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法