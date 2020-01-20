自由廣場》響尾蛇飛彈的空軍傳奇

◎ 宋磊

空軍新型戰機F-16V，是F-16戰機家族中最新改良型，成為熱門話題；而正當國人將目光放在F-16V時，空軍向美方採購新型的「AIM-9X超級響尾蛇飛彈」（Sidewinder），卻有著特殊的台灣空戰歷史意義。

回到一九五八年期間，時任中華民國空軍新竹基地第十一大隊第四十四中隊長李叔元中校，透過當時服役於空軍的美製F-86戰機，經過特殊改良，每架戰機能夠攜帶二枚飛彈，空軍以當時美軍軍援的AIM-9B響尾蛇飛彈成功擊落中共四架米格十七戰機，不但有效嚇阻中共犯台，中華民國空軍更成為全球史上第一次在空戰中使用空對空飛彈擊落敵機的戰機部隊。

新購買的AIM-9X，最大射程來到二十六公里，最高速度二．五馬赫，幾乎所有的戰機皆無法逃離響尾蛇飛彈的威脅，是目前全球最強大的短程空對空飛彈。又因具備「高偏軸」作戰實力，飛行員若使用頭盔瞄準系統，將具備「看見哪打到哪」的空戰能力！加上整體彈翼縮小，飛行過程中阻力更小，多出來的射程更是克敵的致勝關鍵。

上世紀中華民國空軍因使用響尾蛇飛彈獲得巨大戰果，如今成功採購新型響尾蛇飛彈，對於空軍而言，實具有薪火相傳的意義。新一代飛行員背負著捍衛台海領空安全的任務，新一代飛彈也繼續頂著昔日榮光服役於台灣。

（作者為空軍子弟，中正大學戰略所碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法