自由共和國》林傲霜／中共不是中國 更與台灣不是一國

林傲霜／中國退休醫師

二○一九年最後一天，中華民國立法院在民進黨大力推動下終於完成《反滲透法》三讀通過的立法程序。使之成為國家法律，這對保衛台灣的安全與主權將發揮重要作用。這個法律才堪稱是一枚「定海神針」！

然而國民黨與中共卻拚命反對。但國民黨講不出反對的正當理由，卻玩弄一個「拖」字，企圖將此法拖到二○二○年大選後由下一屆立法院來審理。因為他們希望那時民進黨在新立法院中席次也許會減少甚至不能過半。還希望那時像吳斯懷、邱毅這些「紅統」派小丑能進入新的立法院中，造成更大阻力。但這些盤算國民黨又不好意思說出口。所以在立法院最後表決時，國民黨的立委集體棄權，沒一人敢投反對票。足見其理虧心虛何其尷尬！反觀中共則是一副理屈氣「壯」的樣兒，公開跳出來進行反對。中共官媒使盡吃奶的力氣批台灣制定此法是要「戒嚴」有違「民主」。真是天大的笑話。這次中共竟然要「維護民主」，這豈不是妓女宣稱要維護貞操一樣可笑嗎？至於說「戒嚴」，中共在新疆已向全世界展示了最好的「榜樣」，不僅遍佈集中營，甚至民眾進超市、上廁所都要驗身分證，台灣能及你千分之一嗎？何況人家台灣議會立法，與你中（共）國何相干？你不是「狗拿老鼠——多管閒事嗎」？你這才是干涉別國內政。但中共卻厚顏無恥地宣稱台灣是它中（共）國的一部分，這就是它所謂的「一個中國」，「九二共識，一國兩制」的原則。然而這個所謂的「一個中國」卻是違背世界客觀現實的胡說八道。

正如許多有識之士已正確指出的那樣：中共政權根本不能代表中國，它只是一個獨裁專制的貪腐集團。而台灣的中華民國從一九一一年便已建國，中共從未統治管轄過台灣一天。更何況中華民國在台灣有領土，有二千三百萬人民，有國防軍隊，有政府，有完整的法統與憲法，全民選舉的議會與政府。符合國家的一切標準與條件。所以中共的「中華人民共和國」與台灣的「中華民國」雖同為華人社會，人種相同，語言、文字大體相同，但卻是兩個不同政權所治理的國家。這就像新加坡也是華人佔絕大多數，但卻不是中華人民共和國的一部分是同個道理。所以最近一些民主人士提醒蔡英文總統應稱對岸為「中共」，而不是「中國」。蔡英文總統當即表示贊同。

再看當今世界，任何時候，任何國際組織（包括聯合國）也從未承認中共對台灣的中華民國擁有主權。聯合國一九七一年二七五八號決議只是一個在聯合國中代表權變更的提案，絲毫無涉中華民國台灣的主權。在此，之後又發生了一個大事件，即二○○七年二月，聯合國前秘書長潘基文引二七五八號決議，聲稱台灣是中（共）國的一部分，遭到美國、英國、日本等國大動作抗議；最後潘基文正式公開道歉，並保證不再藉此論斷台灣主權（以上資料引述自美聯社）。

其實，二七五八號決議全文並未提及中華民國或台灣，而只是決定「立即把蔣介石的代表驅逐出去」。可是「二七五八號決議」提到的「蔣介石和他的代表」均已過世，因而該決議所針對的對象已不存在，所以二七五八號決議的一部分做為歷史文件已經失效，這是確定而明白的事實。而中華民國做為聯合國的創始會員國，其國名還留在《聯合國憲章》的條文之中，這是有案可稽的。而中共政權至今的國名也是叫「中華人民共和國」，它哪能一席之位去「代表」兩個國家？豈非天大笑話！

在當前更應指出的是，中華民國台灣是民主自由國家，通過全民選舉的合法政府，尊重人權，實行民主。且在世界上熱愛和平，主持公道，與各國友善和平相處。反觀中共，不僅未經民意合法授權，只是上世紀四十年代靠蘇聯扶持上台，便賴在台上，幾十年對內極權專制，殘酷壓迫人民，在新疆廣設變相勞改集中營，關押維族民眾，在香港踐踏人權支使縱容黑警施暴，不僅使用警棍、催淚瓦斯彈，甚至使用真槍實彈的致命武器來對付和抓捕和平示威的青年學生與市民。對台灣則是野蠻地霸凌打壓，更妄圖以霸權主義稱霸世界。如此劣跡昭彰有目共睹，中共政權已是當今世界極權專制勢力的「龍頭老大」，是威脅當今文明人類的總策源地。因此根本不能承認它來代表中國。當然中共更無權代表或統治台灣。

希望全世界的民主國家都應該團結起來，對中共極權專制政權加以抵制，堅決對抗其霸權擴張，把中國與中共分割開來。一致抵制和制裁這個專制王朝，讓民主台灣重新回到聯合國，恢復台灣在《聯合國憲章》的條文中早已存在的中華民國席位。與此同時，各民主國家也應盡快一致與台灣恢復外交關係。只要美、歐、澳、加等民主自由國家團結起來，一致行動，就一定能制伏中共這個惡魔！

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