自由共和國》鄭秀玲／2020大選後的財經建言

蔡總統高票連任總統，民進黨在國會席次過半，繼續完全執政。(資料照)

鄭秀玲／立法委員

蔡總統高票連任總統，民進黨在國會席次過半，繼續完全執政。國內外媒體咸認此乃人民透過集體意志，傳達堅定捍衛台灣主權與自由民主體制的展現。以經濟學者借調至立法院擔任不分區立委這一會期以來，我看到以下重要的行政和立法問題，呼籲新政府應盡速解決，才不負選民所託。

（一）做大經濟的餅

（1.1）掌握國際情勢變動，帶領台灣拓展全球經貿

美中貿易戰以來，兩國已從夥伴關係變成競爭關係。美日歐盟日前共同向WTO提出加強約束政府補貼的提案等。隨著全球政經情勢的巨變，已有台商回流投資七千多億元。從日前美國通過台北法案，可看出台美已朝洽簽台美貿易協定的方向邁進。新內閣宜善用此契機達到台美雙贏，例如建立台僑及其第二代的平台，深化台美在各領域的合作關係。善用台灣為GPA締約會員，政府應協助業者打入每年高達五千億美元的美國政府採購市場。此外，更要拓展全球經貿合作關係，例如洽簽以日本為首的CPTPP自由貿易協議等讓更多業者受惠。

（1.2）改組教育部高層人事，師生參與活化高教資源的使用

台灣沒有天然資源，透過優質教育培育人才是經濟與科技創新發展之本。然而我發現自二○○七年以來教育部司長們均由基層教育行政人員升任，以致欠缺專業及歷練，例如高教司長不懂高教、技職司長不懂技職教育，怎能期待他們來解決研究生工作低薪過勞、博士生投入高學習成本後面臨失業、技職教育資源不足、考招制度更迭不公、高教校園不民主、公私立大學資源被少數高層壟斷致弊案頻傳等諸多問題呢？解決之道唯有選任適任的部長並全面改組教育部高層人事，才能培育創新創意的人才，帶動大學周邊產業聚落的發展。

吾人呼籲應速修正《教育部組織法》，司長聘任可參照科技部做法，得聘任有相關教育實務與專業能力之學者，期能盡速解決教育之根源問題。再者，依現行法令每年上千億的國立大學校務基金之管理委員會由校長擔任召集人，而稽核人員竟也隸屬於校長，有球員兼裁判之嫌。應速修改「國立大學校務基金設置條例」，在校務會議下設立委員會（例如經費稽核委員會或財務監督委員會）來司監督之責，而稽核人員則隸屬於此常設委員會。此外，更需建立民主開放的究責機制，讓師生共同參與高教資源的使用。

（二）公平分配經濟的餅

（2.1）亟須解決高房價問題，可減緩少子化問題

台灣居住困境嚴重，存在世界罕見的高房價、高自有率、高空屋率和高房價所得比等問題，全國購屋痛苦指數高居全球前十名，雙北市更居全球第三。選舉時政治人物常宣稱「健全的住宅市場，需要政府扮演積極的角色，透過不動產稅制改革，來打擊投機、抑制炒作，讓住宅的價格合理平穩，讓人民可以負擔」。然而建商跟財團構成的金權政治結構下，政府則遲遲不敢針對擁有三棟房子以上（只有三至四％）的人課囤房稅，在稅基上也沒有讓房屋評定現值反映市價，而都更及危老房屋重建等進度更是龜速！此次大選支持蔡總統連任的年輕人比重極高，呼籲新政府團隊務必盡速解決高房價問題，方可減緩少子化的國安問題。

（2.2）推動年改2.0

隨著平均壽命的增長和國家財政困難，政府進行了年金改革，然而主導的林萬億政委將此經濟議題以社會學方法的假公平方法進行改革，導致因不同政治考量下，軍公教警有程度不一的年改，形成民怨。軍公教退休支付是以前犧牲其他工作機會和薪資而換得之延後支付的薪資。因此建議推動年改2.0，採用國策顧問陳博志教授所提「將退休金予以課徵所得稅」，透過累進所得稅率，高官的退休金課予較高稅率而基層的退休金則課予較低稅率甚至免稅，此才是真正公平的年改。何況以現行年改方法採用的「本俸」未納入教授的學術加給、警察的繁重加給和消防員的危險加給，並不是以真正的所得來計算退休金金額。此一問題不從根本誠實面對加以解決，未來的選舉仍將有一股「民怨」存在。

（三）避免既有的餅被侵蝕：

中資繞道來台正掏空我經濟

淘寶在二○一五年以港資身分入台，依法經濟部投審會只核准其從事資訊軟體服務業及廣告傳單分送業。余宛如立委發現英商克雷達二○一九年五月底在英國以一美元資本額登記成立後，隨即於七月在台成功取得分公司登記。淘寶再透過「品牌授權」此英商在台灣經營電商平台業務。跨境供銷毋須備貨，用零成本即可開店，販賣低廉未檢測的商品，從上游控制下游的商業模式正嚴重衝擊台灣中小企業的生存，逐步掏空我經濟。呼籲蔡政府應速提出因應對策。

（四）推動立法院的真正民主及總召人選的新陳代謝

我進立院後深切體驗到權力極大的各政黨總召，掌控了預算審查案和修法提案的排審時程及修法內容，其餘大多數立委們則樂得當投票部隊。例如營業（國營事業）與非營業附屬單位共四兆多預算案長期以來的陋習是未審先花。此外，這些總召們更常受到被改革的既得利益團體的關說，例如礦業法、大學退場、媒體多元維護與壟斷防制法、私校法、宗教團體法的修訂或制定，囤房稅、十八歲公民權及校務基金改革等法案，致改革停滯不前。唯有透過總召人選的新陳代謝及任期制，才能以國家整體利益為考量，通過除弊興利法案。

總之，勝選的蔡政府應傾聽民意，重組

行政內閣，不宜再操作亡國感，以堅實的國力，帶給人民幸福，才能延續台灣民主政治的成果。

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