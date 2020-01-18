自由廣場》 F-16亞太維修中心 有請陳柏惟

◎ 楊宗新

政壇新人陳柏惟以黑馬之姿當選台中區域立委，而其所在的海線選區，近期也可能發生重大改變：F-16亞太維修中心或將落腳沙鹿。

號稱全球軍火之王的美國軍工企業洛克希德馬丁，從幾年前我國開始推動F-16戰機升級計畫「鳳展專案」起，便陸續派教官至漢翔公司指導，我國也成為全球第一個升級為F-16V的國家。鑒於合作愉快，雙方在去年十二月間，簽署策略聯盟協議，由洛克希德對漢翔進行技術轉移、零件授權生產、協助其他亞太國家進行戰機升級。

在此協議的基礎上，推動建立F-16亞太維修中心的構想，不時被提出，卻因潛在對手印度的緣故，無法保證成功。印度在冷戰時期，獲得蘇聯授權生產大量米格二十一戰機，近年因使用年久，頻傳失事，政府決定投入一八○億美元，汰換舊機種。曾表示投標意願的，有美國洛克希德的F-16、波音的大黃蜂，及法國的飆風、歐盟的颱風、俄羅斯的米格三十五。由於洛克希德提出將生產線設於印度、為印度客製化升級版的F-16等條件誘人，加上使用F-16的國家眾多、零件便宜，一般均預測洛克希德可望得標。

然而最新一期美國國防外交權威刊物《國家利益》卻指出，印度去年為了試用，向法國訂購三十六架飆風戰機，且發現效果良好，因此前述採購案，很可能是由法國廠商得標。

衡諸近年美國與印度關係，自去年下半年開始，貿易衝突升溫，規模雖不比美中貿易戰，卻迄今仍未達成協議；另方面，美國意圖拉攏印度共同圍堵中國的「印太戰略」，也遭印度以奉行不結盟外交政策為由婉拒，兩國關係冷淡，這些都可能影響洛克希德的投資計畫，而我國將成為最大受惠者。

目前亞太地區使用F-16的國家，包括東北亞的韓國、日本（型號改為F-2），東南亞的新加坡、泰國、印尼及南亞的巴基斯坦，共有數百架之多。這些戰機均使用已久，性能亟待提升，漢翔沙鹿廠作為洛克希德在亞太唯一的維修中心，可望受惠，並帶動周邊產業聚落形成、創造就業機會、促進大學航太系所發展，這些都是值得陳委員上任後關心並推動的。

（作者為公務員，台中市民）

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