自由廣場》請民進黨面對自己：廢監察院

◎ 張惠和

前總統馬英九洩密案歷審判決反覆，監委陳師孟質疑其中有法官濫用自由心證，申請自動調查。擬先約詢一審台北地院法官唐玥，引發逾八成法官抗議，連司法院長許宗力都公開砲轟，十七日卻突傳陳師孟閃辭消息。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，監察權並非全然不可碰觸司法權，但須特別謹慎。個人則認為，解決監察權和司法權的爭議，最好的辦法就是廢掉監察院。

不僅馬英九執政時期的監察院長王建煊明白表示，監察院是雞肋、養老院，是社會亂源；也有藍委引用國民黨智庫認為，考試院、監察院只會阻礙國家進步及發展，沒有存在必要。

更重要的是，民進黨也曾於二○一四年七月二十九日，由民進黨中央黨部發布「針對立法院行使監察院人事同意權結果 民進黨中央黨部聲明」，明白指出民進黨長期主張回歸「三權分立」的憲政架構，及早終結監察院，有關監察院於憲政上的定位，也將於未來舉辦的「公民憲政會議」中，凝聚憲改共識、擘劃可行的憲政藍圖，讓台灣憲政架構回歸常軌。

其次，二○一五年三月三十日，民進黨中央黨部又發布「民進黨提出現階段憲改主張 蔡英文：修憲要看國家長遠利益」，蔡主席裁示，包括「貫徹十八歲公民權與二十歲被選舉權」、「人權條款入憲」及「廢除考監兩院」這三項，應該列入第一階段修憲。

請問民進黨、請問蔡總統，如何面對這樣白紙黑字的事實？期待藉著陳師孟監委的辭職，該廢監察院了，否則實在很難對國人交代！

（作者為退休公務人員， 新北市民）

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