自由廣場》沒有白吃FTA與CPTPP

◎ 陳永昌

勝選後第一天上午，蔡英文總統第一個公開行程在總統府接見美國在台協會台北辦事處處長酈英傑與日本台灣交流協會會長大橋光夫，當天下午則於官邸接見日本首相安倍晉三胞弟眾議員岸信夫，明確預示未來四年將延續本屆任期親近相同價值夥伴國家路線，尤其是強化與美、日大國關係，扮演自由與開放的印太戰略不可或缺要角。

與美、日兩國實質關係重中之重，無疑就是簽訂美台雙邊自由貿易協定（ＦＴＡ）以及加入日本所主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），前者不僅是後者的領先指標，甚至是先決要件，唯有美國老大哥登高一呼，才能夠示範並支持日、澳、加等美國盟邦面對來自北京當局強大壓力，帶動其他國家跟進簽署雙邊自由貿易協定的機會。

去年底，超過三分之一美國眾議員參與由「台灣連線（Taiwan Caucus）」發起呼籲展開與台灣簽署自由貿易協定談判的連署信。美國主流大報《華爾街日報》也於總統立委大選前在社論中建議：「美台夥伴關係，可以從談判自由貿易協定開始。」現在，天時、地利、人和大環境十分有利，尤其美中貿易戰逐步升級兩強全面對峙，台灣位居太平洋島鏈核心的戰略價值隨之水漲船高，更是大大加分的有利條件。但是，以川普政府上台後馬上向歐盟、加拿大與墨西哥開徵進口鋼鋁關稅，並要求重新檢視北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）經驗來看，國人千萬不可抱持不切實際過分期待，天真以為地緣戰略天平既然傾向台灣，即可不用付出代價取得對美自由貿易入場門票。面對「在商言商」的川普，台美自由貿易協定絕不可能是片面的施惠讓利，而是擁有共同價值夥伴國家間彼此互利互惠！

挾總統直選歷來最高票光環再加上新國會新民意，完全執政完全負責的蔡英文無可迴避，務必把握機會之窗搬開阻擋台灣加入ＦＴＡ與ＣＰＴＰＰ的兩顆大石頭─開放美國豬肉進口與解禁日本福島五縣食品。

美豬與福島五縣食品等兩項食安議題，皆可透過科學驗證與理性討論來尋求共識，但在政治人物相互牽制牟取黨派利益的惡性循環下，淪為黨同伐異的政治燙手山芋，日、韓等國開放使用多年的「萊克多巴胺」（瘦肉精） 遭全面污名化，二○一八年所謂「核食」公投更是民粹凌駕專業的最壞示範。

放行美豬對於台灣農業肯定會帶來衝擊，福島五縣食品公投兩年拘束力期限將於年底屆滿，沒有連任壓力的蔡英文恰是承擔起搬開兩顆大石頭重責大任的不二人選。一旦順利與美、日簽署自由貿易協定，再配合台商回流產業鏈返鄉，將成為台灣經濟脫胎換骨轉型升級的雙翼，更不用說帶給台灣安全保障上巨大附帶邊際效應，必定會是繼年金改革與同婚專法通過後，蔡英文政府第二任期再一項歷史里程碑式的政績！

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）

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