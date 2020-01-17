自由廣場》緩解世代對立

◎ 魏世昌

大選激情過後，除了社會應回歸理性、好好療傷，修補周遭的人際關係外，更重要的還有修補年輕人與老年人對彼此的仇視和不滿。

撇開政治立場不論，台灣世代衝突，第一個最明顯的就是財富分配不均。根據瑞銀與資誠（PwC）發布的「二○一九年億萬富翁調查報告」，台灣億萬富豪總人數增至四十人，總財富則成長十一億美元，而台灣億萬富豪的平均年齡為六十九歲，高於全球平均六十四歲；其中年齡在七十歲以上富豪則有十六人。因為龐大財富的世襲，一直是造成財富極端不均，貧富差距惡化的主因，故台灣政府應就現況加快針對高財富族群課徵財富移轉稅，即調升遺產稅，對高所得族群實施最低稅負制，才能改善財富分配不均的擴大，落實世代公平。

其次，是持續高漲的不動產價格，讓年輕人越來越負擔不起，加上薪資成長速度放緩，還要生養孩子，能剩下的財富就更少了。年長者則因早期購屋，成本較低，在房產增值過程中，個人財富跟著水漲船高。根據財政部統計，二○一八年全國八○六萬戶土地持有者，七十七％年齡在四十五歲以上，其中又以六十五歲以上者占二成八為最高。反觀同一時間，三十四歲以下族群土地持有人由五十六萬戶減少了六．二萬戶，減幅為十一．二％；四十五到五十四歲族群也減少了五．九萬戶；顯示資產分配的世代不平等惡化，是年輕人翻不了身的原因之一。

當台灣的土地普遍集中在老人手上，年輕人卻不管怎麼辛苦工作也買不起房，剝奪感油然而生，世代對立的矛盾就難以消弭。年輕人的住屋問題，除了政府建立長期穩定推動社會住宅的機制，深化社會住宅的內涵外，政府應透過囤房稅與金融等政策工具抑制投資非自住房屋，才能讓住宅去商品化，解決高房價、高空屋率扭曲現象。

如今在台灣，掌握社會諸多資源，多在六十歲上下的「戰後嬰兒潮」世代。政府除挹注資源到老人社福外，在財富分配，政府也要進行合理的稅制改革，居住正義則要明確保障作為居住使用，而非賺錢投資，以抑制炒房歪風，接下來世代才可能消弭對立、和解。

（作者為工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法