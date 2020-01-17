自由廣場》市長中途落跑 罷免中途喊停？

◎ 莊勝榮

二○二○年前六個月，台灣政壇有兩件大事，一是十一日選完的總統及立委選舉，二是預計五月上場的罷韓案。在選舉結束後，究竟是放他一馬，罷了。還是追殺到底，罷了！同樣是罷了，意義不同，理由不一樣。

有人主張窮寇莫追，有人說選舉結束，和諧為重，以溫良恭儉讓的態度，罷了，不再罷免，讓韓國瑜改過自新，好好處理市政。也有人看法不同，認為罷了，繼續罷免。We care高雄，是民間團體，他們四君子發動罷免，已經送件，這不是蔡英文或民進黨贏得選舉，就可以私了，解鈴還需繫鈴人，大家需要尊重提議人選區百分之一選民的意見，更需聽聽高雄市民的心聲。最最重要的，罷免的原因，不因選舉結束而消失。蔡總統也說，尊重高雄市民的決定，看韓市長的表現及態度。

本來如此，高雄的事高雄人決定，市長去留也是高雄人決定，難道變成台北人、台中人、台南人決定嗎？絕對不是。別地的人只能關心，無投票權，無權決定。更重要的是，罷免的理由之一是，韓國瑜中途落跑選總統，如果罷免案也中途喊停，價值判斷上，跟落跑市長何異？誰能承擔失信騙子的罵名？而且，韓國瑜比起你我，他是富有人，並非窮，既不是窮，沒有窮寇莫追之理，何況窮寇莫追也非一成不變的真理。

韓國瑜曾經在八十三年因為擁核被罷免沒成功，但條文已修改門檻為選區選民四分之一贊成，贊成票多於反對票，罷免案就通過，今非昔比。韓國瑜在落選後，沒有像柯文哲那麼早上班，也不因敗選增加市長能力，或改人格特質，江山易移本性難改吧！

ＴＶＢＳ的民調顯示，贊成罷韓的達五十三趴，已經過半，如果力道持續或增強到罷免投票日，過關機會大。這也是敗選後韓國瑜要稍微收斂的原因。

（作者為律師）

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