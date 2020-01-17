自由廣場》中國的新疆 歷史的維吾爾

◎ 黃琬珺

維吾爾族信仰伊斯蘭教，其信仰與生活習俗讓中國政府相當敏感。從習近平上台後，對維吾爾族的打壓日漸嚴厲。

二○一九年十二月二十八日，《紐約時報》報導，中國政府推行「兒童版再教育營」寄宿學校政策，強行拆散穆斯林孩童與原生家庭，藉此改變學童的信仰、語言，從小教育他們「忠黨愛國」。據報導，中國政府內部文件顯示，新疆已有近五十萬孩童被送進宛如「兒童版再教育營」的寄宿學校就讀。其實，美國國務院副助理國務卿Scott Busby曾提到，自二○一七年四月以來，可能已有超過二百萬的維吾爾人遭到無限期關押。另外，包括「國際特赦」和「人權觀察」等人權組織都曾向聯合國提交報告，記錄關於中國在新疆設有大規模類似集中營的迫害人權問題。面對國際社會的質疑，中國政府雖有安排外國記者參訪集中營，但精心安排的參訪，反而證明了集中營有不可告人的黑暗面。

「新疆再教育營」早已是國際注目的新聞，即便中國政府一再掩飾，但隱藏的秘密總有被知道的一天。二○一九年十一月，《紐約時報》取得逾四百頁中共內部文件，披露新疆再教育營起源等細節。文件包含問答範本，指示地方官員如何應對不知被拘留者下落的親屬詢問，企圖掩飾再教育營的真實面貌。

再教育營的殘忍，連營內的教師也看不下去。二○一九年五月，一名由中國新疆潛逃到哈薩克尋求庇護的前新疆再教育營教師告訴ＣＮＮ，在集中營擁擠的牢房中，始終放著積臭已久的便桶，禁食和睡眠剝奪等行為懲罰，以及對女性強迫注射不明藥物，致使無法生育等違反人性的做法，她完全無法認同，這是比監獄還可怕的監獄，因為「中國只會放過已經死去的人」。

「新疆再教育營」是非常嚴重的人權問題，美國喬治華盛頓大學副教授Sean Roberts曾言：「那是改造中心，他們真的把目標放在完全改變維吾爾文化與身分認同。」中國政府的目的甚至比這個更可怕，她形容這是「文化種族滅絕」。倘若國際社會無法強迫中國停止「新疆再教育營」，那維吾爾族終將成為歷史，因為歷史不會為任何民族駐足。

（作者為國立台灣師範大學政治學博士）

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