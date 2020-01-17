社論》兩岸賽局的分水嶺

二○二○大選可以跟一九九六大選媲美，皆屬我國歷次大選中較受國際迫切關注的事件，它們意義已超越台灣內部的政權輪替，而投射到台海現狀，從而產生區域漣漪。(資料照)

二○二○大選可以跟一九九六大選媲美，皆屬我國歷次大選中較受國際迫切關注的事件，它們意義已超越台灣內部的政權輪替，而投射到台海現狀，從而產生區域漣漪。事後來看，一九九六的民意呈現，改變了台灣也改變了台海。同樣的，二○二○的民意呈現，也將在內外啟動新的骨牌效應，至於它的影響所及，則有待台灣內外各相關行動者的未來棋步。

對台灣來說，二○二○最顯著的景觀在於，二○一八的突變現象被克服了，二○一六的主旋律重新浮顯，台灣的民主如大江東流擋不住。所謂的終極統一、一中各表、兩岸一家親等，那些未能堅守台灣主體性的論述，會像海岸一樣不斷遭受潮水沖刷，最後無可避免地被潮水動力所改造。二○二○，堪稱「人造統」與「天然獨」的分水嶺，政治世代衝突的案例發生在社會許多角落，這種拉鋸的痛苦寫照著台灣民主2.0的分娩。中華民國，台灣，中華民國台灣，名稱似乎是次要問題，二三六○萬人已經形成獨立自主的共同體才是主題。

現在，台灣民意塵埃落定，國際社會轉而注目北京的回應。這一方面的初步觀察，並不令人滿意。中國官方還在重彈「一中原則三段論」舊調，甚至宛如獨唱抓狂歌：「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。寧左勿右，了無新意，北京的回應只證明了一件事，那就是，截至目前為止它無法回應！二○一八年底國民黨狂勝，習近平冒進推出「一國兩制台灣方案」，沒想到二○二○民意逆轉。香港反送中，去年一一二四區議員選舉，北京灰頭土臉。不到兩個月，台灣大選又天外飛來一筆噩耗。習近平治港、對台政策雙雙跌跤，他對香港不肯放軟，當然也不可能對台灣放軟，否則即將上場的人大、政協兩會難免遭遇挑戰。更何況，美中貿易戰雖然簽了第一階段協議，但是經濟情勢已經受到牽累，非洲豬瘟失控導致肉價飛漲，今年春節的社會和諧也是一大問題。凡此種種，制約著北京對台灣大選的回應，只能是維穩的官腔官調，不能期待創意。

這次大選結果揭曉之後，至少六十國政要賀電祝賀小英連任。北京在國際勒緊一中絞索，聲援台灣的國家卻不減反增。事實上，美國對中國貿易戰之際，也展開普世價值的旗幟，比以往更高調地批評中國民主自由人權迫害的進行式，與此同時不吝突出台灣的民主典範角色。看來，中國改革開放三十多年，到了習近平變成名存實亡，已經讓美國為主的西方國家警覺到，缺乏價值關懷地協助中國發展經濟，其所帶來的結果不是十四億人的開放多元，而是一黨專政進化到數位集權主義。香港反送中，北京一再抨擊的反華勢力，正是這種價值衝突的對壘。

在這樣的脈絡之下，面對二○二○台灣新民意，假使北京依舊持「中國台灣省地方選舉」的視角，還想扮演「台灣的前途由全體中國人民共同決定」的霸凌者，只會讓國際社會更覺得習近平是答非所問。更何況，所謂的「由全體中國人民共同決定」，至少要有中國內部的公開投票吧！北京不讓十四億人投票、不讓港人雙普選，還奢談什麼「由全體中國人民共同決定」？歐威爾式的一黨專政，如何面對台灣的民主活力？九二共識在台灣淪為過街老鼠，還要橫柴入灶嗎？連戰馬英九路線徹底崩盤了，蕭規曹隨的吳敦義逆轉敗灰頭土臉了，如果有朝一日，北京在台灣的代理人僅存新黨、統促黨，那麼，對台政策成為壓垮一黨專政的最後一根稻草，恐怕也不會令人意外。

習近平，骨子裡是中華民族主義者，面對內部矛盾慣用槍口朝外的動員模式。然而，被宣傳為中華民族偉大復興象徵的香港、台灣，在過去一年卻相繼成為中華帝國惡夢。按照中共的權力邏輯，這種挫敗很可能成為非當權者的挑戰藉口，也會成為和諧社會的一大破口。就此而論，習近平對香港、對台灣，現在的焦點應該不是攻擊性的策略，而是如何找下台階。當然，也必須提防他以對外生事來轉移內部危機激化，而這，乃是台灣與民主國家的共同課題，台海風險仍然必須有效管理。「聽其言，觀其行」，如今北京成了國際的檢驗對象，台灣民意也在等著看習近平的答卷。二○二○，看來很有可能成為兩岸賽局的分水嶺。

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