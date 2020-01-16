社論》台灣美好舊時光的真相

韓流是台灣民主化之後，從未見過的政治現象，其支持群眾有如宗教信徒，動員能量之高，對特定族群具有的「致命吸引力」，令人驚訝。（資料照）

二○一八年底韓流狂飆，國民黨大贏，韓國瑜一人救一黨；二○二○年韓流消退，國民黨大敗，韓國瑜一人毀一黨。才一年多，韓流潮起潮落，韓國瑜的總統大夢雖然幻滅，但選舉造勢場合中，韓粉情緒的高亢狂熱，選後更頻傳家庭、朋友、同事失和，顯見韓粉仍陷在選舉創傷症候群的傷痛之中。韓粉何以如此崇拜一個陷在低潮十七年的政治人物，其深層社會、政治結構為何？必須加以探討，才能了解病因何在，治癒社會的傷痕。

韓流是台灣民主化之後，從未見過的政治現象，其支持群眾有如宗教信徒，動員能量之高，對特定族群具有的「致命吸引力」，令人驚訝。因此，儘管韓國瑜本人言行諸多爭議，天馬行空，亂開支票，且剛當上高雄市長就落跑去選總統，徹底背棄承諾，卻仍然吸引眾多市井小民追隨，甚至部分藍營高級知識份子也為之瘋狂，而敗選檢討藍營亦鮮見直接針對韓國瑜本人，可見韓流餘威猶在。韓流本質上是一股民粹浪潮，而民粹的瀰漫擴散乃是全球共通的現象，部分近年暴起的政治領袖，例如美國的川普、菲律賓的杜特蒂，與一些歐洲因反移民、反難民而突然崛起的政黨，莫不是站在海嘯般的民粹浪頭上。

全球民粹浪潮有幾個共同的現象，包括操弄對假想敵的仇恨、恐懼與保護主義。而韓流的核心訴求有二：首先便是挑起所謂庶民對執政的民進黨政府的仇恨。主要手法乃是將民進黨妖魔化，不斷攻擊小英政府貪腐、派系操控及分贓酬庸，且以中央掌握之資源卡住在野黨。尤其創造一個可怕的妖魔，叫作「新潮流」，以具象化「白天是蔡英文當總統、晚上是邱義仁當總統」，所謂小英總統被新潮流架空等荒誕不經之事。其實，對於小英、陳菊貪腐的指控，並無實際證據可證實，只是一些含糊的、情緒性的斥責，卻因假訊息於同溫層中擴散的推波助瀾下，產生三人成虎的錯誤印象，讓藍營支持者萌生強烈的同仇敵愾，團結在其「下架蔡英文」的旗幟下。

韓流第二個核心訴求，乃是要將台灣帶回蔣經國時代的開明專制統治、台灣創造經濟奇蹟的美好舊時光。那個年代，台灣經濟起飛，平均經濟成長率大約十％，紡織、鞋類出口，世界第一，被譽為經濟奇蹟。尤有甚者，不管在基本面與信心面，整個社會都充滿正向樂觀氛圍。對照近年年輕人難以找到好工作，薪資停滯，景氣低迷，恢復美好舊時光的訴求便容易喚醒那個時代人們的共同回憶，讓彼等在「採紅菱」、「夜襲」、「我現在要出征」的歌聲中，找到情感上的強烈連結。這也是韓流的年齡偏高，而年輕人無法融入的原因。

但是，那個美好舊時光的真相是，台灣的經濟才剛起步，一切仍因陋就簡，剛脫離匱乏階段，稱不上有多富裕。而其後的年代，台灣的經濟仍在成長，只是速度趨緩，由李登輝主政時的六％多，阿扁時代的四％多，再到馬英九的二％多，到了蔡英文時代終於止住了經濟下滑趨勢，並且大力爭取台商回流，增加國內投資，期待再走二、三十年的經濟榮景。同樣地，台灣所得也是持續增加，在一九九二年人均ＧＤＰ突破一萬美元，到了去年預估可突破二萬五千美元，因此，世界銀行、ＩＭＦ、《經濟學人》及《日本經濟新聞》都肯定，台灣早在一九九○年代即跳脫「中等所得陷阱」，從中所得國家邁入高所得國家。

由此可見，美好舊時光之所以吸引人，在於時間距離所產生的美感，只會留下美好回憶的部分，但是政治社會進步過程中付出的汗水，以及戒嚴時自由人權遭到箝制的淚水，都被選擇性地遺忘了。那個時代，人們奮力打拚的故事被忘記了，只是深刻記住股市上萬點浮華的金錢遊戲；尤要者，蔣經國固然被部分人視為「明君」，但終究是獨裁者，懷舊者只懷念他親民、晚年的改革，卻忽略了兩蔣威權統治的結構性罪惡。總之，韓流的風生水起，基本上是藍營屬性的四、五、六年級生集體回憶的凝結與呈現；懷舊無可厚非，但政治人物若真想把台灣帶回那樣的年代，將是一場可怕的災難。

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