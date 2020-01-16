自由廣場》給小黨成長機會

◎ 蔣日盈

拜讀張惠和先生大作，認為不分區立委五％分配門檻沒問題，個人有不同看法。

台灣立委選制採用小選區制不利小黨是很明顯的事實。當然這樣有效抑制小角頭，但也壓縮了小黨的生存空間。所以不分區立委算是給小黨一個天窗。但五％分配門檻會擋掉較多小黨名額，空出的名額還是被大黨分去。這現象無異「劫貧濟富」。

討論這問題暫時避開法律面，因為法律是可修改的。「張」文不同意降低門檻的理由是會造成小黨林立。這是過慮，小小空間那能「林立」。如果不設限，平均也要三％才有一席。以這次票數計，門檻即使降為三％，小黨也不過多兩席，應無「林立」之虞。但多出兩種聲音，應視為民主常態，應更健康。

小黨生存不易，所以小黨立委的活動力通常抵過數位大黨委員。像立委減半以前，反對黨的民進黨很難超過十席，面對二百多席的國民黨立委侃侃而言，國民黨立委靠舉手就贏，反而懶得說話，所以那時民主的聲音都由民進黨而發。現在發言量的對比雖不像以往那麼懸殊，但四年來，如時代力量的小黨，勁道還是滿強的。

小黨舉手輸人家，但也代表部分人的聲音，民主的多元，不能剝奪小黨的意見，更不能永遠維護大黨的利益。小黨也可以像民進黨變大黨，其實有小黨刺激，可防止大黨老化、腐化，我們應給予成長的機會。所以我認為不分區立委應去掉門檻，照得票比率分配較合理。事實上，即便這樣，遇到不滿一席的，還是大黨較佔便宜，但多少可讓小黨有較大空間。

（作者為台灣羅馬字協會理事，台灣南社社員）

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