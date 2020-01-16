自由廣場》英文好還是國語好？

◎ 劉蕙瑀

「英文好還是國語（國瑜）好？」這是在選前流傳的網路笑話，然而，今日看起來還是頗有意思。二○二○年一月十一日這天也證明，英文比國語（國瑜）更重要，這也是台灣的價值。

回頭再看這句笑話，台灣人民認為「英文」才能與國際接軌，若只顧著「國語（國瑜）」，台灣的優勢可能蕩然無存。這場總統選戰也就好像親美與親中的路線之爭，而最終的結果顯示，台灣人選擇了蔡英文總統的親美路線，選擇了自由與民主，也選擇了與國際接軌，年輕人更捍衛了自己的未來。

此次選戰不但是親美親中的路線之爭，也是世代之爭，一場年輕人與老一輩的觀念之爭。透過研究發現，此次選戰年輕人較傾向投票給蔡英文總統，而長輩們多支持韓國瑜市長。年輕人投票給蔡英文總統不外乎因為「芒果乾（亡國感）」，透過二○一九年六月的香港反送中事件，讓台灣人民意識到國家主權及人民自由的重要性，因為台灣人大多不願接受一國兩制，不願成為下一個犧牲者。

筆者認為，對年輕一輩的人來說，國家安全為首要，再來是人民平等的觀念和青年工作的展望。

關於國家安全的問題，蔡英文總統不畏中國強權，欲帶領台灣民眾走向民主自由的方向，因香港反送中的事件讓台灣人民願意再給她一次機會。

關於人民平等的問題，蔡總統的任期內，讓台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，讓人人擁有平等愛人的權利，也讓台灣登上國際舞台，受世界矚目。

關於青年工作的展望，年輕人最在乎的薪資問題、畢業後的工作發展，蔡英文總統提出「就學」、「居住」、「就業」及「創業」四大青年政策，打算消弭青年出社會的阻礙。

政治是權力的爭奪，二○二○年，不但民進黨取得執政的權力，年輕一輩也取得權力，能夠對抗既有的意識形態，並試圖掌控屬於自己的未來。

（作者為世新大學新聞研究所碩士生）

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