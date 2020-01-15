這次大選，蔡英文總統連任，民進黨國會席次過半，再度完全執政。從數字看，投票率七十四．九％，蔡英文得到空前的八百一十七萬票，比對手韓國瑜多了兩百六十多萬票，差距不小。選舉結果既定，各方解讀不一。不過，民主台灣向中國說不、「反一國兩制」成為台灣共識、「香港效應」激發年輕人踴躍投票、習近平是蔡英文最大助選員，是一般共識。

面對最新民意，各黨有所回應與調整。敗選的中國國民黨旋即陷入黨內紛爭：黨主席請辭、青壯派要求下架「九二共識」、黨籍民代主張拿掉「中國」黨名…。勝選的民進黨，傳出蔡英文或將回鍋兼任黨主席、蘇貞昌續任閣揆，國會議長寶座之爭也悄然開展。其他小黨，有的高喊籌組「在野聯盟」，有的歡慶領政黨補助款，大多數面臨泡沫化危機，還有人宣布從此退出政壇。

就得票整體而言，民進黨其實有得有失。總統得票率雖達五十七．一三％，較四年前只微增一點多個百分點；政黨票三十三．九八％，卻少了十個百分點。高投票率讓蔡英文得票數創新高，韓國瑜事實上也比四年前朱立倫多了一百七十一萬票。選民投票踴躍，政黨票卻大幅下滑，對民進黨是不容輕忽的警訊。

四年來政黨情勢的變化，是主因之一。這次大選，藍綠兩大政黨之外，宋楚瑜再戰；還有柯文哲另立台灣民眾黨，批判民進黨，與他當年的泛綠立場有別，也帶走不少選票。然而，大選中小黨林立，包括台派、社運團體及為單一議題所成立的共三、四十個政黨，推出不分區或直接參與區域立委競逐，其踴躍程度既反映台灣的民主多元，有些選民甚至自己的三張選票分投不同陣營，重要的是凸顯了對民進黨四年來的完全執政，公民社會並不滿意。

選民發出的這一集體訊息，讓民進黨雖得以繼續完全執政，國會席次卻少了七席；多數的餘裕相對降低，這也點出民進黨不能被勝選沖昏頭的道理。

連任的蔡英文最是關鍵。超高得票反映選民的肯定，尤其她的票數較民進黨政黨票高出二十三個百分點，突出選民的高度期盼。這主要是掌握基本立場與民氣。從四年前乘太陽花學運之勢，到這次習近平「一國兩制台灣方案」及「香港效應」持續發作，外在情勢帶來強勁的民氣；加上對手陣營諸多錯著，即使執政績效未必出色，僅堅定反對「一國兩制」的基本立場，即足以讓她「撿到槍」，順勢推銷的「芒果乾」（亡國感）在年輕族群大賣，選後台派選民互道「恭喜」慶賀。

儘管中國選後如何出手尚不可知，有利台灣的外在情勢顯將持續。這次「民主台灣抗拒中國」的大選意義既成，國際友台力量湧現；且因習近平背棄鄧小平教訓而野心外顯，促成民主國家反中蔚為潮流，我國應善自把握。其中，美日兩國對我最重要而友善，經貿關係最可能突破困局。選後美方再度明言豬牛開放是關鍵，日本福島「核食」續禁也名不正言不順，主政者須拿出魄力與執行力，由此實質增進美日關係，進而化解經貿邊緣化危機。這是大選之後台灣的機會與挑戰，完全執政者不能閃避責任。

從本質看，這次大選主軸是主權和台海兩岸關係，內政與政府治理不是主題，選民就此發出平衡的兩面訊息︰相當肯定民進黨顧台灣、護民主，未必恭維它的內政及治理績效。從而，民進黨不僅要勝不驕，不能把「謙卑」只掛在嘴上，還須真誠回應最新民意，力求在內政與治理展現效能。

過去四年顯示，民進黨執政應興應革之務甚多。從蔡總統開始，知人善任，擴大決策圈一直是重點︰首要智囊團的國安會組成運作有待精進；部分居黨職要津者言行常惹爭議，形象不良；派系把持黨政資源，用人酬庸吃相難看，肥貓到處見。政治運作方面，立委投票部隊充斥，常忘卻監督行政部門的天職，立法效能有待提升，行政部門橫向聯繫協調不足的積習未改。面對在國會運作及施政即將面臨更大挑戰，第二次完全執政實應做對事、用對人、做好事，否則兩年後以內政及治理為檢驗主軸的六都等地方選舉，難保民意的鐘擺效應不會再發作。

取得付託再度執政的民進黨團隊，究竟是以戒慎恐懼回應民意，還是因勝選而得意忘形，攸關國家社會大局，台灣人民都睜大眼睛認真在看。

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