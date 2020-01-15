自由廣場》高雄市民談罷免市長

◎ 陳泓盟

選舉結束後第二天，風向突然改變了，政論節目上開始有人說，為了社會和諧，應該停止罷免韓國瑜的活動。但是，這些名嘴有多少是高雄市民？他們哪裡知道韓國瑜就任市長、國民黨議員過半，完全執政一年多來，高雄人的痛苦與憤怒？

市長說他苦民所苦，卻是睡到中午才上班。他任用的市府主管，爭議太多，即使他已經請假參選總統，李佳芬的閨密，透過國民黨議員的護航，林宜靜去當觀光局主秘，甚至為了護航這位閨密去當海洋文化及流行音樂中心的主秘，解散了原本外聘獨立的海音中心董事會。

他的教育局長，對一位「休假中」、戴著口罩遮臉批評高雄市政的國小人事主任開鍘，要求寫三千字的檢討報告。但這位人事主任明明是在非關公務的休假期間，而且戴著口罩，為何市政府知道是誰？市府的監控機器動得好厲害！

而對於要求幫韓國瑜動員的高雄市府員工，在上班時間去公務社群聯絡群組，數次曝光，卻沒有任何懲處。比如高雄市鳳山區里幹事利用上班時間、幫韓國瑜語音拜票；都發局長林裕益在市府媒體群組PO出韓國瑜造勢晚會的現場，這些違反行政中立的市府員工，卻都沒有被處罰。

又例如潘恆旭二○一九年誇口，每月十三、十四日舉辦跳愛河活動，外地情侶享有觀光住宿優惠。結果雷聲大，雨點小，只舉辦兩個月就收攤了。毫無願景的規劃，浪費公帑，行政不中立的事情，實在罄竹難書。

當名嘴在電視政論節目中，講「放過韓國瑜」讓韓國瑜市長做四年看看，但實際上他已經當了一年多的高雄市長，他做了甚麼？有甚麼政績？這些幫韓國瑜講話的名嘴，是考慮誰的和諧我不知道，但他們絕對沒有考慮到我們可憐受騙的高雄市民。

民主政治不能沒有課責機制，罷免就是民主課責的展現。否則如果選舉做不到選賢與能也做不到課責，民主還剩下什麼？名嘴們懂嗎？

（作者為高雄市鳳山區民）

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