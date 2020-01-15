自由廣場》黑鷹殉職將士對台灣的啟示：嚴肅看待軍人捍衛國土職責

◎ 任雪麗（Shelley Rigger）

一月二日台灣發生重大悲劇：參謀總長沈一鳴等八位軍方將士在黑鷹直升機失事墜毀意外中喪生，不只讓軍方遭受挫折，對台灣外交也是重大打擊，因為沈將軍在台北和華盛頓關係中扮演重要角色。

面對這起大災難，只希望這些殉職將士和五位受傷生還者能喚起台灣民眾真正反省，一國軍事武裝部隊對民眾保有樣樣珍貴東西是何等重要。

這件意外提醒我們，軍人服役總是處處風險。即使一位將軍大部分工作涉及通勤台北市區的辦公室，也必須準備好在天候惡劣下搭直升機赴遠處基地視察部隊。當一位年輕人選擇作為職業軍人，他或她也選擇了這種風險，這不是出於個人利益的期望，而是出於對服役代價的了解。

這件意外也提醒我們，備戰在身心層面都令人不安、也充滿挑戰，它要求戰爭演訓，學習使用器械和武器。這些器械和武器具有危險，不過，軍人一旦準備好戰鬥，必定感受到威力。意外在執行必須要成功的任務時，就無法避免，這並非僅服從確認沒有出錯的命令而已。

同時，我們不要忘記軍人每天準備應變的心理代價，這是多數人難以想像的。

一月二日的悲劇提醒我們，軍人任務超過戰爭。軍事合作是國際友邦關係的關鍵要素，台灣軍方人員在維持和其他國家、尤其和美國實質關係上扮演重要角色。沈將軍即使避開鎂光燈關注，他以軍事指揮官和重要外交參與者的身分促進台灣的安全，對台美實質關係具有非常重大貢獻，沒有一樣是為了他自己。

職業軍人服役不是人人都適合，它是一種生活方式，要求非比尋常的特質和驚人的犧牲。

不論男女都能成為成功軍人，台灣人應認識到、並為選擇軍人職業的人感到光榮。軍事服役是獨一無二的，結合了體能上和精神上挑戰，提供機會學習和練習團隊協力和領導，要求紀律和進取。雖然它提供認識和獎勵的機會，也總是為了比本身更宏大的一些事情服務。

台灣人對軍事服役的態度應真正了解和誠心尊重，而非走向無判斷力和膚淺奉承的軍事文化。真正對軍隊的支持意味著，尊重年輕人服役的決心，甚至在我們感到難以了解或擔憂年輕人安危之際也能如此。

我祈願，台灣人在面對這場悲劇時，首先能了解到這些殉職或受傷軍方將士都是真正的英雄，八人為大家犧牲了生命；接著，希望有人在黑鷹將士的影像中看到自己，會考慮跟隨他們選擇捍衛國土的腳步；最後，在你選擇從事軍職時，也將受到家人、朋友、老師、鄰居等你希望服務的人的支持。

（作者為戴維森學院政治學教授，楊芙宜翻譯，原文請見http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2020/01/08/2003728882/1）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法