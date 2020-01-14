社論》國民黨何時東山再起

二○一六，馬英九執政失敗，國民黨兵敗如山倒。二○一八，小英政府顧人怨，韓流帶動熱氣旋，國民黨等著班師回朝，國際等著看台灣政黨輪替。詎料，二○二○，蔡英文大勝連任，韓流暴起暴落。國民黨政治三溫暖，到頭來依舊冷風颼颼。選後，「世代交替」又在黨內發酵，但面對內外變化「價值轉移」恐怕才是治本之道。

國民黨的檢討，並非敗選才開始。早在黨內初選，吳敦義主導的黨中央，為韓國瑜量身訂做遊戲規則，卡朱、卡王、卡郭，該黨便有人發現苗頭不對。到了不分區名單，吳敦義本人原擬置於安全名單，葉毓蘭、吳斯懷、邱毅、張顯耀等成為一時之選，該黨上下更發現代誌大條，社會輿論則一片譁然，但木已成舟只能目送鐵達尼號駛向冰山。最糟的是，掌舵的韓國瑜彷彿醉漢上路，天馬行空的政見大餅，口沒遮攔的歧視性語言，讓自己陷入每況愈下的困境，所謂的知識藍、經濟藍面臨前所未有的痛苦，唯有韓粉繼續出征。選前的民調蓋牌策略，最後集體焦慮的造勢場面，還是避免不了該黨清醒者的擔憂：二○一八的勝利全部吐出來了。

其實，國民黨一月十一日的反高潮，也不是上述的人事因素而已。不少分析就指出，即使換了另一個總統候選人，國民黨仍要吞下苦果。這就把選舉檢討提高到更大的結構，也是國民黨未來東山再起的關鍵所在。而真正的眉角，選前便已經眾所周知了，亦即「下架吳斯懷」這五個字所代表的意義，因為它是這次大選的政治漩渦，國民黨中央輕忽其政治動能，有識之士無法力挽狂瀾。此一因素，其實跟韓國瑜個人缺陷以外同樣犯了路線錯誤，包括前年底勝選後拜會香港中聯辦等向北京輸誠之舉，總體造成國民黨的支持民意在一年之間瓦解崩盤。反觀，小英高票連任，國際賀電遠遠勝過以往，這說明了美國所帶動的地緣政治大氣候變化，已經影響到兩岸以及台灣內部的小氣候。在這種情況下，國民黨還糾纏於將近三十年前的「虛構」，豈謂明智？

樂觀的是，這幾天國民黨內的痛定思痛，不乏對症下藥的建言。頗有代表性的，一是：當初「九二共識」、兩岸議題原本是國民黨的強項，但「維持現狀」被蔡英文拿走後，怎麼論述「九二共識」，以及對於世代和路線問題，國民黨要去面對。一是：兩岸論述是國民黨大敗主因之一，已將近二十七年的「九二共識」無法因應時代，在這次選舉被「人民共識」否決了。一是：「九二共識」這套劇本越來越難演下去，如果國民黨想要執政，恐怕要好好討論一套新的兩岸及國家論述。凡此後見之明，早就應該看到去年一月初，習近平將「九二共識」壓縮成「一國兩制台灣方案」，台灣民意對此一「虛構」的觀感變化！

禍不單行，去年年中開始愈演愈烈的香港反送中風潮，以及北京、港府利用黑警血腥鎮壓香港民主抗爭，向國際展示所謂「一國兩制」的徹底破產。而當國際社會高度關切香港之際，國民黨卻因不敢得罪北京而對香港情勢嚴重誤判，韓國瑜的反應可以說是國民黨的典型，他對百萬港人上街的歷史創舉最初回應竟是「不知道、不曉得」，國民黨在眾怒之下僅將肯定香港黑警的葉毓蘭由不分區第一名改為第二名！一次接一次，國民黨暴露自己站在「專制中國」那一邊，而非「民主台灣」這一邊。既然如此，台灣的民主力量，拒絕泛藍統派，選擇抗中保台，理所當然。

回顧二○一六迄今，兩次大選，一次地方選舉，其中主軸脈絡分明，那就是，二○一四的太陽花學運路線。此一運動源自，二○○八起執政的馬英九，積極推動「兩岸同屬一中、兩岸經濟連結」，快速侵蝕台灣的國家主權與經濟民生，年輕世代的「亡國感」、「被剝奪感」油然而生。於是，二○一六本土政權首度完全執政。其間，小英政府諸多政策激起民怨，導致二○一八國民黨捲土重來。不過，從這次大選結果來看，國民黨錯誤解讀了台灣民主歷程的轉折。從二○一六到二○二○，主流民意尤其是年輕世代越來越篤定，國家主權與經濟自主不可讓渡，與此背道而馳的國民黨不能成為選擇，以免淪為失敗的「一國兩制」的金絲雀。

然而，擺在未來的議題是這樣，台灣走向民主之路不可逆轉，正常的政黨競爭不可或缺。當前，國民黨仍是最大在野黨，有效監督、制衡完全執政者，堪稱民主的兩個輪子之一。新黨不分區立委落選人王炳忠嗆聲，台中第二選區立委當選人陳柏惟「每天罵中國就能當選」，問題是：孰令致之？不就是「討厭共產黨」、「討厭統派」已成台灣的最大黨嗎！二○一八，天上掉下來的勝選，耽誤了國民黨的東山再起，種下這次大選「逆轉敗」的因子。如果連輸兩次大選還不知道輸在哪裡，寧可繼續把北京的「一中原則」當石磨掛在脖子上，國民黨該不會想如此測試自己自由落體的底線吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法