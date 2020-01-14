自由廣場》感謝、感謝、再感謝

◎ 黃天麟

二○二○總統及立委大選揭曉，蔡英文以八一七萬票當選，得票率五十七．一％，大贏韓國瑜二六四萬票，創下一九九六年總統直選以來最高得票紀錄，立委方面也拿下六十一席的過半席次，民進黨完全執政之局確定延續。這結果大體上符合我們選前的預測。

對此結果，第一，筆者要向投給蔡賴的八一七萬國人深深表達我的感謝，你的票進一步鞏固了台灣的民主，向全球宣示，台灣是高民主素養人民的國土。台灣文化、政治、軍事、經濟已均與世界合流之情況下，台灣選舉已不是台灣地方上的選舉，而也是牽涉到國際政經舞台的選舉，備受各國關注。

第二，我內心感謝所有同胞的和平、理性與睿智，雖有些地方或有見解之不同，有些有嘉年華之氣息，但熾熱之選戰，二、三十萬人的大集會都在和平中落幕，讓民主在台灣更顯示其價值。

第三，我也懷念那些中國國民黨戒嚴專制政權時代（一九四九至一九八九），不顧生死為台灣、為民主在國內外奉獻生命、時間、財產的先烈、先進。他們現在多已過世，但沒有他們哪有今天？我們今天的喜悅，是他們努力的結果，感謝你們。

第四，我也要感謝在朝的文武官員，克服在議會的公開場合中所遭受的無理質詢，堅守崗位，維持治安，專心圖治，使經濟運轉順暢，整個大選和平理性落幕。

「韓流」這一驚濤駭浪，導致了二○一八年九合一選舉民進黨大敗，得票率下降至三十九．二％，慘景與當今韓國瑜得票率三十八．六％相仿，驚醒了民進黨。提早爆發的網路滲透危機，讓民進黨有一年多的時間補破網。畢竟事實與污衊不同。台灣經濟在蔡政權內閣冷合政策下，已是亞洲各國中表現最亮麗的經濟體（請參閱拙文「小英景氣」）。「騙人一時，但不能長久」，當國人開始察覺韓風的「高雄又老、又窮、又醜」、「台灣經濟蹉跎了二十年」是一場政治騙局，逐步認清台灣經濟當今之困境主要源自與中國之經濟結合，馬政府時期統合政策下，台灣竟落入負成長的慘景。謊言一被戳穿，政治品德必漸失，終被唾棄。

二○一八年十一月，當民主派九合一大敗後，許多人怨嘆「台灣人三好加一好無救」，非也。台灣畢竟是東亞教育水準最高國家之一，此次大選證明了一切。國人是理性的，大部分人都以台灣人為榮。感謝國人，我們的理想在理性、和平、睿智的驅動下，將會逐步完成。感謝、感謝、再感謝。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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