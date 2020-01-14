自由廣場》改革國民黨？ 龐大中國政經利益怎麼放？

◎ 于則章

隨著台灣政治民主化的日益深化，每一次選舉過後，敗選的政黨都會喊著要檢討、改革，這種「反躬自省」的動作，中國國民黨也不例外。

因此，在這次大選再度吃了敗仗後，台北市議員羅智強這位「馬家軍」大將便在臉書發文，號召國民黨黨內「青壯派」發表共同聲明，推動徹底改革，並呼籲吳敦義請辭黨主席、吳斯懷請辭不分區立委。然後包括台北市議員張斯綱、王鴻薇、李明賢等黨內「青壯派」也確實集結黨中央開第一槍，向吳敦義逼宮，呼籲中常會別上演慰留爛戲。甚至有人喊出，調整兩岸論述，別再把「九二共識」視為定海神針。這些「青壯派」喊得聲嘶力竭，究竟能夠產生多少效用？

之所以叫作「中國國民黨」，主要的原因就在於他們一向都標榜自己才是「中國」的正統，是傳承自「堯舜禹湯周公文武」以來這個中國傳統文化「道統」的合法繼承人。而中國傳統文化一向講究「長幼有序、上下有別」的階級觀念，不容許「目無尊長」，如果真要改革，連這樣的「道統」都拋棄掉，那無異於是「動搖黨本」，所以除非是像李登輝這種被國民黨內的「高級外省人」們視為「非我族類」卻因緣際會登上高位，直到二○○○年才以「為敗選負責」的大義名分將他鬥下台。

但此後在連戰坐上黨主席寶座後，即使在二○○四年總統選舉中依然再嚐敗績，當時黨內也有邱德宏等「藍鷹戰將」成員要求改革，結果是連戰寒毛未傷，反倒是邱德宏遭到圍剿，最後不得不跳槽台灣團結聯盟。連戰個人隨後在二○○五年前往中國進行「和平之旅」，在北京大學演講時親口說出他要「聯共制台獨」，這五個字此後也確實成為國民黨的政治路線，一直支配整個黨至今。這除了是國民黨「統一」的意識形態牢不可破使然外，整個國民黨更是自甘墮落淪為中國共產黨買辦，以謀取政治上與經濟上的利益，以至於出現「兩岸太子黨」的揶揄。凡此種種都可看出：國民黨在中國所涉及的政經利益之大、層面之廣，已到了讓人無法想像的地步。

在這樣的情況下，即使吳敦義為這一次的敗選負責而下台，換上了所謂「青壯派」上台當黨主席，也不過是換了個比較好看的招牌而已，不可能真正改變國民黨！畢竟，無論從「統一」的意識形態上，乃至於牽連甚廣的政治與經濟現實利益上，要中國國民黨只因為一次選舉就打掉重練，這形同是要了他們的命，是不可能的任務！

（作者為公務員，台北市民）

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