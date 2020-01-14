自由廣場》「中國」國民黨如何台灣？

◎ 蕭嘉弘

面對國民黨在二○二○大選的敗選，黨內青壯派站出來要求，檢討九二共識，和「雙吳」黨主席吳敦義和不分區立委吳斯懷請辭，但國民黨的中國醬缸文化和「老人政治」，年輕一代的生力軍要出頭進入核心不易，此次「發聲」恐怕又是雷聲大雨點小，起不了作用，且未直指中國國民黨的根本問題是黨名、黨魂和思維上死抱的神主牌上的「中國」二字。

美國的共和黨不會取名叫「英國共和黨」或「新英格蘭共和黨」，加拿大總理、現年四十八歲的杜魯道來自「加拿大自由黨」，黨名明確寫出加拿大，一如加拿大其他主要政黨；英法等移民組成的移民國家，也沒有政黨是取如「法國自由黨」或「英國保守黨」。中國國民黨和中國共產黨，二者以往誓不兩立，但至今共通共享的是「中國」，才會有「一中」的九二共識，背後其實是一國兩制和「一個中國」的共識。

根據政大選研中心去年七月發布的調查，國人的中國人認同只有三．六％，但認同自己是台灣人的則高達五十六．九％，認同台灣人的比例是認同中國人比例的將近十六倍！年輕世代的「天然台」、「天然獨」比例更高，對中國和以中國為黨名的國民黨，自然較不易認同，有一定的距離感。

中國國民黨只為了一九四九年一起來的百萬中國軍民，就要維持有著中國種族主義的舊黨名？這已不是國內的主流民意和認同，也會繼續分裂台灣內部的團結，當然也影響黨的大選票源，這和口頭上更新兩岸論述，避免未來泡沫化一樣重要。

（作者為英語導遊，台北市民）

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