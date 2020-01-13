社論》台灣選舉為何像雲霄飛車？

此次大選結果又是一次大翻轉。從二○一六年民進黨總統、立委選舉的大勝，二○一八年九合一選舉即遭逢雪崩式的挫敗，全黨幾乎在韓流海嘯中沒頂；而才一年後，民進黨竟又奇蹟式大復活，小英大贏來勢洶洶的韓國瑜二百六十多萬票，堪稱台灣政治的奇幻之旅。不可否認，在短短時間內，藍綠陣營在政黨體質、執行力及對國家願景的擘畫上，並無太大變化，但選情卻如搭乘雲霄飛車般，快速翻轉；民意流轉如此變幻莫測，令人眼花撩亂，到底代表什麼意涵，對台灣的政治發展有何影響，值得深入探討。

在這種政治走馬燈的時代，看似民意如流水，其實有二個板塊卻堅如磐石，就是一般所稱的藍、綠，是國、民兩黨的基本盤，其屬性是黨派意識，代表特定族群、階層的意識形態與利益，因此無論黨提名人的才德有再大爭議，都會「含淚投票」。如此堅固的基本盤，使得政黨的對決態勢激化，帶來了兩個重大負面效應。其一，基本盤往往被掌握黨權的核心集團操弄，藉著「黨紀」與「團結」的大帽，操控黨機器，進而推動一些與國家利益、民意背離的路線與提名策略。這次國民黨選舉的挫敗即肇因於此，那就是明明德不配位，且才就任直轄市長即背棄承諾之政治人物，任何重視誠信的政黨都不可能予以提名。但國民黨不但堅持提名韓國瑜，且壓抑黨內異議，更有不少黨內核心幹部依附韓流，為之推崇與辯護，最後全黨一致手牽手展現團結氛圍。這種被民粹帶著走，毫無反省能力，就是基本盤產生的負面效應。

其二，基本盤的黨派、族群意識所以高於國家利益，有其發展的歷史軌跡。國民黨以革命起家，在國共合作後，更採行共產黨美其名為「民主集中制」的威權架構與運作規則，乃是不折不扣的威權政黨，在台灣民主化後，並未與時俱進轉型為民主政黨。而民進黨雖然脫胎於黨外民主運動，其中常會等組織架構仍有師法國民黨的明顯痕跡，在在顯示其並非柔性政黨，所扮演的角色遠超過選舉機器。在剛性政黨文化籠罩下，很難培植成熟的公民意識，取代黨派意識，形成民主政治文化的主流。公民意識遵循民主的程序與價值，以國家利益超越黨派、族群意識，採取專業與理性的標準，進行公共政策與議題的討論。更重要的是，信任是民主政治穩定的支柱，如今朝野欠缺互信，綠營質疑藍營的台灣認同不足，藍營質疑綠營走向台獨，選舉往往變成統獨對決，而動員的主要能量更是來自仇恨，導致政黨惡鬥與社會對立。只有成熟的公民意識，才能將如此的仇恨轉化為共同為這塊土地與人民打拚的共同體。

在固化的藍綠基本盤之外，足以與國、民兩黨抗衡，常常決定選舉勝負的關鍵板塊，被稱為「中間選民」，包括知識選民、經濟選民、年輕選民等。中間選民板塊以政策、議題取向，具有高度的台灣認同感，其投票思維比較接近公民意識，哪一個政黨的訴求可以吸引他們的認同，就能得到支持，得到選舉的勝利。例如九合一選舉時，北漂青年的訴求讓年輕人感同身受，選票大量倒向國民黨，形成大海嘯，推倒綠營執政二十年的高雄；同樣地，韓國瑜的出征與國民黨的紅統化，以及香港人史詩般的反送中抗爭，強化了台灣人特別是年輕族群的亡國感，造成中間選民全面湧向蔡英文總統，使其創下總統選舉得票的歷史紀錄。而蔡總統得票遠遠高於民進黨政黨票，更印證中間選民並非政黨的專屬板塊。

台灣近年多次選舉，選情的快速轉變，超越鐘擺效應，難以預測，大抵為中間選民不斷擴大，而藍綠基本盤雖然沒有大幅萎縮，但也缺乏向外擴延的能力，使得政治板塊一直處於不穩定的狀態。加上網路、社群平台，及假新聞、假訊息在同溫層散播，企圖影響中間選民，更加劇民意的巨大飄移，造成選情的暴起暴落。如何使台灣民主更為成熟，建立以互信為基礎的政黨競爭，解決之道即是建立現代的公民文化，才能擺脫政黨、族群意識的操弄，形塑真正的命運共同體。

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