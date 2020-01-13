自由廣場》請終止「政治膚色歧視」

◎ 夏學理

設若精神分析學家艾瑞克森（Erik H. Erikson）所說為真：人類有區分己群、他群的強烈傾向，且習於透過「物種假性化」（pseudospeciation），將「非我族類」視為次等或低等物種，以合理化自己歧視、不人道、霸凌、虐待、殘暴、屠殺…等「非人」劣行，則全民必須嚴肅面對，曾以「人情味」著稱的臺灣，或已很不幸地反覆出現「最美麗風景猶存」，但「不適用於異己」的退化性社會病態！

膚色近乎單一的臺灣，就算因為七彩統獨光譜，使全民皆或多或少地被烙印上或淺或深的「政治膚色」，但依憲法保障的平等權與言論自由來看，任何人忠於己身所選的政治原色（True Colors），根本就不該是這個已實施二十四年總統直選、全球華人唯一自由民主國家的問題。惟不幸因「非我族類」的「物種假性化」惡意作祟，卻在網路、常民真實生活中，日見血淋淋的各種放肆邪行，倒行逆施地將「人情味」臺灣，糟蹋成「人味漸失」的臺灣！

筆者曾自二○○三年十二月十四日起，聯合臺灣十餘所大學學生發起「許願淚」新學生運動，以「愛、寬容、關懷、溫暖，和平」為訴求，企盼全臺各地「不分藍綠、把愛找回來」。而今，那群為數上千近萬，曾在二○○四年三月二十日第三次總統直選前，齊聲主張「不問顏色、共存共榮」的青年學子們，何忍目睹十六年後的「非我族類、不讓你好過」？

「放下哀愁、擁抱寬容，希望與愛、在我心中，萬人湧淚、讓愛起飛，衷心祈願、天佑台灣」，這一曲「許願淚」新學運的主題曲「天佑台灣」，忠實道出十六年前，臺灣青年學子面對統獨光譜時，曾願意集體給予的「尊重與祝福」。二○二○總統大選落幕，您我絕對不能讓摯愛的「人情味」臺灣，愈選愈「歧視政治膚色」、愈「不讓對方好過」！

（作者為臺師大表演所所長，2003–04「許願淚」新學生運動發起人）

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