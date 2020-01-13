自由廣場》為「反共」的國民黨招魂

◎ 金人彥

二○二○年一月十一日這一天，台灣人民多數選擇吃菜不吃魚，所以台灣至少還有四年不必擔心「兩岸和平協議」，以及進一步的「一國兩制」。我們必須慶幸：台灣人終究展現了智慧和骨氣。但值得警惕的是：國民黨仍穩佔台灣四成民意。這意味著，在台灣這塊土地上，國民黨暨其基本支持者們所代表的中國人勢力，仍舊舉足輕重；只要國民黨一日不放棄傾中，台灣終究有喪失主權和民主政制的危險。唯願這次的大敗，能為故去了整整二十年的國民黨招魂。

國民黨原是一個最反共的政黨，長達數十年的「白色恐怖」統治時期，甚至是一段以「肅共」為名炮製的罪惡歷史。然而，只因二○○○及二○○四接連敗於陳水扁之手，於是自二○○五年連戰赴中後，便確立了「聯共制台（獨）」的政黨路線；下迄「九思九如，終極統一」的馬英九上任，國民黨傾中的路線又更加明確。若這回八一七萬票的強勢民意，能促使國民黨上下願意痛改前非、重建黨魂，再次走回兩蔣以迄於李登輝時代的路線，至少願意真正「反共」、願意真正捍衛他們嘴上念茲在茲的「中華民國」，則就算哪天台灣又再次政黨輪替了，至少，屹立在台灣島上的這個國家，仍舊是獨立的、是民主的，也仍舊是不同於極權中國的，即便它仍以「中國」為名。

（作者為大學助理教授，台南市民）

國民黨不需要用膝蓋走路

◎ 洪昱睿

台灣自一九九六年起第七次的公民總統直選結果，由尋求連任的蔡英文總統獲得史上最高得票數勝出。面對此次大選所颳起的風風雨雨，筆者內心始終五味雜陳，現在終於能夠撥雲見日了。恭喜蔡總統，也恭喜台灣人民。

從二○一六年五月廿日蔡政府第一任期啟動以來，致力於包括年金改革、勞資關係改革、新南向政策、司法改革、長照日托、國防自主、文創新創、婚姻平權、台商回流、轉型正義等各領域、各層面的深入改革與創新等，穩健地讓台灣邁入真正國際化的先進國家行列，實可謂之成績斐然。

此次大選面對外部的中國國家主席習近平所發表的《一國兩制台灣方案》和香港人民所發起的《反送中運動》，以及國內親中團體與親共人士們的群起粉墨登場，尤其爭議甚大的退將吳斯懷被國民黨列入不分區安全名單，讓很多人的亡國感揮之不去，成為大選中最不穩定的因素之一。

然而，蔡總統和台灣人民並沒有屈服或逃避，使得這場大選儼然成為自由民主與威權專制的直球對決。我們清楚的證明了「不需要用膝蓋走路，也能步上康莊大道」。

（作者為外語工作者，台中市民）

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