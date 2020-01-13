自由共和國》張志堅／民族大義與土地大義

台北賓館黑鷹直升機空難殉職將士追思會場日前湧入許多到場追思民眾，一位民眾悼念沈一鳴上將時，不忘以舉手禮向沈上將致敬。（資料照，記者朱沛雄攝）

張志堅／自由業

趕回來在最後一天前往台北賓館，悼念沈一鳴上將等八位殉職將士，恰巧隔壁的凱道上光亮刺眼的政客造勢場合，嘶吼著要下架這個政府，而安排旁邊一群紅著眼眶齊聚，哀慟國失英才的肅穆場合，就是這個政府。

政治批判對抗在民主台灣已經習以為常，但是創下史上最低劣的選舉文化與候選人人格特質，在台灣倒是前所未見！消費國殤、消費九二一大地震，這樣的政治人物如果得逞，這樣的政黨如果復辟，下一個被消費的悲劇很可能是你我的未來。

國防部為每一位殉職將士製作了介紹生平的看板，老愛吹毛求疵的小弟，不禁注意到有不少謬誤之處。看板中寫著，黃聖航中校，台灣省苗栗人，台灣早已廢省了，請問你，你覺得從松山飛到金門你會覺得自己到了福建嗎？從廈門搭船踏上金門的土地，你會覺得你還在和廈門同一個「省份」嗎？另外，沈一鳴將軍寫著是江蘇省宜興人，問題是沈一鳴是個土生土長的台灣人，他出生於台北市士林，還差一點成為小弟的學長，沈總長此生和江蘇宜興有什麼關係？喔，因為早逝的父親來自江蘇。問題來了，自一九四五年底開始，有兩個字一直像魔咒一樣緊箍著台灣，這兩個字叫作「籍貫」！而這兩個字是台灣幾十年來努力族群融合，認同土地的死敵。

從小到大， 我們會有國籍、戶籍、學籍、役籍，而這些「籍」都是標明一個「現狀」，而現狀是可以改變的。進步就是一種現狀的改變。只有「籍貫」這個「貫」字是藏於細節中的魔鬼！

籍貫是無法改變的，因為貫這個字告訴你，你隨著無法改變的血統，要背負著父祖四百二十六＋Ｎ代的「籍」，這個籍不是現狀，而是一個人的血統，小弟曾大力鼓吹，只有如阿拉伯馬和比利時賽鴿等動物才在看血統證明書，人是與土地連結，不是血統。而民族主義正是人類最大的罪惡，孫文爺爺，沒錯，小弟就是在說你，大智大仁，但學說錯了三分之一，犯了許多獨裁政客愛犯的毛病，強調民族主義。驅逐韃虜，恢復中華？韃虜是誰，不過是血統與你不同的滿族人，血統這玩意兒可不是他可以選擇的，漢人也沒比韃虜高尚到哪。

親愛的國防部，如果沈一鳴將軍是江蘇宜興人，那麻煩把高金素梅載明是馬來人、爪哇人還是菲律賓人。台灣新住民的小孩，或者未來的子孫，你還說他們是越南人、印尼人，看看他們會不會罵你歧視？

親愛的國防部，貴部某些反智反動份子寫下沈總長是江蘇宜興人，在小弟看來簡直是歧視國家英雄，你們把總長寫成和人民日報落井下石傷口灑鹽的那幫人是同一種人，你們把總長寫成他在領空對抗的米格機駕駛是同一種人，你把總長寫成他和長灘島埋尿布的大媽是同一種人。

小弟說民族主義是人類最大的罪惡，不是危言聳聽。請教各位看倌，兩次世界大戰造成幾億人死亡，最起始的肇因不就是民族主義？大家都知道小布希是德州人，但是他根本不是在德州出生的，他出生於康乃狄克州，但是如果依照這種標記籍貫的神經病邏輯，小布希的籍貫應該是大英帝國英格蘭的薩默塞特。未來小布希的墓誌銘如果寫著他是大英帝國薩默塞特人，美國人不把你轟到火星去才怪。

再說一次，你是哪裡人？是指你生活的土地、國家。因為那塊土地餵養你，你繳稅給那個國家，那個國家同時保護你也接受你的付出和貢獻。籍貫是種落伍的標記，根源就是獨裁野心家利用民族主義，謀取自身政治利益的標記。你當然可以慎終追遠，但那是寫在族譜裡的，不是拿來標記的。不要用慎終追遠來包裝民族主義的罪惡。記得那個國會不用改選的年代嗎？就是用籍貫區分席次來遂行統治者的政治私利。

在二十一世紀全球化、地球村，這些名詞連小學生都琅琅上口的年代，高舉民族主義大旗只剩下恐怖份子了（喔！忘了還有對岸那個國家）！任何標榜民族大義的口號、行為，都是落伍反動的，帶來的只有災難！不義民族也有民族大義嗎？錯了，依照小弟堅信不移的信仰，沒有哪個民族是不義的，當然也沒有民族大義這種事。今天每個地球公民要強調的是土地大義，或者你要說土地正義也可以。人民是和土地連結的，不是血統。

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