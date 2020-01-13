自由共和國》江雅綺／大選結果 是台灣選民的意志展現

投開票夜，小英支持者聚集民進黨中央黨部前歡欣鼓舞。（記者劉信德攝）

江雅綺／台北科技大學智財所副教授

總統蔡英文發表勝選感言，並揮手向滿場支持者表示感謝。（記者劉信德攝）

二○二○年台灣大選結果出爐，蔡英文總統以八百一十七萬的破紀錄高票連任，得票數不但過半、且奇蹟式地比第一任還高。這場備受世界關注的台灣選舉、數百家的外國媒體和國內媒體，不但全程追蹤報導、也都提出了許多精彩分析。總結來說，許多專家認為，這是美中對抗的結構、香港反送中運動及年輕世代的投票支持所造成的結果。但做為一個在地投票的台灣選民，筆者認為，除了上述理由外，更有幾項因素是不容忽視的。

第一：選舉勝利不只依賴外部因素，是過去幾年蔡政府所堅持的各項改革，點點滴滴累積了支持。不管是產業轉型、能源轉型、同婚立法、年金改革、多元投資、長照系統……雖然無可諱言，政府需要改進和監督之處，永遠很多，但三年多的任期，這些成績都是歷歷可考。

回顧二○一八年的選舉結果，有不少專家認為是執政黨「堅持改革」所造成的失敗，但如果一切以選票定論，二○二○年也可說是「堅持改革」的成功。事實上，如果一切都要以得票多少為討論基礎，從執政黨不分區政黨票的降低可知，「傾向現實妥協」、「不那麼堅持改革和進步的價值」，並沒有比較獲得選民青睞。

以被認為是勝負關鍵之一的年金改革為例：雖然引起公教族群的不滿。但公教族群並非人人都不支持年金改革。筆者就是所謂「受害的公教族群」，但筆者百分百支持公平正義的退休制度，而筆者周遭非公教的百工百業，對此期盼更深。改革雖非人人滿意，但若得出「堅持改革會造成敗選」的結論，恐怕適得其反。

第二：選舉勝利不只因為年輕世代、而是各個世代共同的多數支持。依照二○一八年的內政部人口資料，二十至二十九歲人口三百一十五萬，三十至三十九歲人口三百六十六萬，四十至四十九歲人口三百七十萬，五十至五十九歲人口三百六十四萬。說起來四十至六十歲的族群才是人口結構的最大宗。再看蔡總統得票八百一十七萬，即使二十至二十九歲總人口數再乘以此次投票率不過二百三十六萬，仍有五百八十一萬差距；且二十至二十三歲的首投族總數一百一十八萬，而蔡總統大勝二百六十五萬票。怎麼說都很難解釋純粹因為「年輕世代」和「首投族」決定了這場選舉。筆者相信，年輕世代投蔡是多數，但筆者更相信，不同世代投蔡的也都偏多。否則如何得出五十七％的強大民意？

證諸筆者個人的小數據經驗：筆者身邊所有四十五歲以上的「長輩」，全部表示擔心台灣變成香港、影響下一代未來而堅定投票。若把多數選民的集體意志，簡化成為單一世代受到催化、而左右選情，無異忽視了選民的強烈心聲。

國外媒體關心台灣大選對中國所遞送的訊息，國內媒體則關心這次選舉如何牽動台灣未來。做為一個台灣選民，筆者相信大選結果就是選民意志的展現，而未來，就在每一位台灣選民的手中。

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