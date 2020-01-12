自由廣場》面對中國台灣很小 面對世界台灣很大

◎ 陳建志

這場眾所矚目的選舉，在青年世代積極參與衝高了投票率的因素下，代表民進黨的蔡英文總統毫無懸念的擊敗了代表中國國民黨的韓國瑜，順利取得連任。而國會也由民進黨取得了單獨過半的席位。 對即將順利迎接下一個任期的蔡英文總統與執政團隊，僅以下述的幾點溫馨提醒，供下一階段的執政團隊參考，也與國人分享：

一、建立島國命運共同體：自從習近平在去年一月二日提出一國兩制的台灣解決方案後，等於正式否定了國民黨所論述的「九二共識一中各表」的說法，也正式宣告中國對台灣的處理方式就是同於對今日的香港。因此，不管國人認同的是一個叫做台灣或是叫做中華民國的國家，我們其實都是北京眼中的台獨。另一方面，事實也證明中華民國從未因為民進黨的執政而消失，因此，蔡總統未來要做的，就是強化台灣派與中華民國派彼此的團結。面對中共併吞台灣的野心，以及已經降共的中國國民黨，國人不應該再分彼此、也沒有理由區分彼此。

二、立足世界高舉普世價值：新的國際態勢，已在美國重新定義中國為戰略的競爭者而逐漸成型，美中的貿易戰爭其實只是這個態勢中的一部分。在美國重新定義的印太戰略裡，民主台灣扮演著無比重要的關鍵角色。台灣的價值不只在第一島鏈的戰略地位，更在於我們所代表的這份與美歐日澳等國同步的民主體制，以及對自由人權的信仰價值。而台灣更對全球發展中的民主新興國家具有指標的意義。蔡總統應更加強向國際清楚傳遞台灣代表的普世價值，擴大Taiwan Can Help的規模，引進與鼓勵青年與民間社會積極參與Taiwan Can Help的工程，這是讓世界重新認識台灣不可或缺的要素。

三、創造世代共贏的新時代：青年世代已經成為未來守護台灣民主體制的重要力量。台灣的歷史中從來未出現過這麼一大群願意積極參與公共事務，願意守護民主自由，且普遍懷抱利他主義，奉獻大我精神的世代。這個世代的形成始於2014的太陽花運動，然後藉由青年入陣／政的風潮，在2016的選舉達到高峰。2018民進黨的挫敗並沒有減緩這個趨勢，反而讓青年世代深刻體會到民主制度的脆弱，需要更多人的齊心守護才能得以持續，加上2019香港青年抗爭所表現出的勇氣與大愛，對已國際化的台灣青年更跨海帶來了強烈的共感。台灣社會一定要珍惜這個世代群，他們不但是未來台灣持續向上提升的力量，也是台灣走入世界的關鍵力量。蔡總統一定要放更多的心力照顧這個世代群，並解決他們在就業與生活上所遭遇的困難。

四、政治價值重建的開始：此次蔡總統的勝選對台灣社會有一個十分重要意義，那就是韓國瑜崛起過程中對台灣所帶來負面價值，在某個程度被台灣社會投票否定決。在過去一年，韓國瑜在誠信、能力、人格、態度等等面向不斷挑戰台灣人傳統基本的做人道理。 韓的落選不但代表了台灣人無法認同他與國民黨的路線，更是代表台灣社會集體向他在過去這段時間使台灣向下沉淪的荒唐行徑說不！韓國瑜藉由仇恨感綁架國民黨的支持者與軍公教族群，逼使許多知識藍與經濟藍陷入含淚投票的煎熬。我們真心期待藍營的朋友們能走出惆悵，請換個角度思考，我們本來就應該從仇恨動員中解脫。民主國家的選舉理應是一場和平理性的嘉年華，選舉的過程理應是理性的思辯與正向價值的相互爭鋒，但願所有的政治工作者以及在未來計畫投入選舉的政治人物都能引以為戒。

選舉結束了，請讓我們放下成見，好好擁抱身邊的家人與朋友，未來我們還有許多挑戰要共同面對。面對中國台灣很小，所以我們沒有分裂的理由。面對世界台灣很大，只要我們長久堅守自由民主與人權的普世價值。

天佑台灣！

（作者曾任野百合學運文宣組召集人，現任職資通訊產業）

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