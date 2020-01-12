自由廣場》品德誠信 真的非常重要

◎ 王瑞興

韓國瑜敗選，意料中。趙少康曾盼韓能望似人君，選票證明趙的先見之明，正因如下理由敗選，也拖垮國民黨。

一、誠信問題。去年初韓表示：「二○二○總統大選完全不在我考量中，四年任期當然會做滿。」旋即偽稱參選係上奉天意，下承民意之託。那一刻起，韓已注定敗選。從選舉結果來看，前年韓贏陳其邁十五萬票，此次輸蔡五十萬票，高雄市民已用選票否決韓的天命民意論。

二、品德爭議。歷次總統大選從無正副總統候選人有韓如此大的品德問題，而品德是擔任元首基本要求。對蔡賴政治理念，儘管個人不能苟同，但其品德操守，在大選中少受質疑。

三、才能不足勝任。韓的學經歷一般，如果謙恭為懷，選用幹才，做好高雄市長，韓將是勵志楷模。不幸的是，市府小內閣豬隊友狀況不斷；韓對於市政，顯得生疏與無知。

四、庶民形象破功。高雄市長選舉時，韓自稱一碗滷肉飯及一瓶礦泉水打選戰，塑造庶民形象，選戰策略，無可厚非。但市長選後陸陸續續爆出的新聞顯示，韓的財產及生活非庶民可比。

筆者一生挺藍，這次含淚都無法投韓，無關中國大陸打壓，也未受香港反送中影響，純係韓個人形象讓人投不下去。

兩次選舉，藍綠對抗內耗，選後，盼望朝野和解，休養生息，致力民生。否則，一再內鬥，人民只能自求多福。

（作者為退休公務員，南投市民）

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