自由廣場》一個國民黨員的百感交集

◎ 胡文琦

坦白說，在撰寫此篇評論時，筆者的內心百感交集，相信很多藍營的支持者也一定是心情十分低落，但一個殘酷的事實就是，「輸了，就是輸了」。不管有再多的理由或委屈，現在都已毫無意義，因為，這就是台灣兩千三百萬同胞的「自由意志展現」，台灣人民就是「國家的主人」，所有的政治人物都是公僕，不管中國國民黨喜不喜歡、委不委屈，都必須嚴肅思考到底「自己的問題出在哪裡」？

面對「對政治人物無情，是一個偉大國家的象徵」意義而言，此番蔡總統在追求「第二任」的民意檢驗時，竟拿下超過八百萬的選票，一舉超越咸認很難超越的「馬英九障礙」七六五萬票，這個意義顯然表示，台灣人民想要「完全當家作主」的決心與想望，絕不容有任何質疑退讓的空間！因為，在「連任」通常會被因執政包袱而得票下降的「常態」下，蔡總統破紀錄的的得票數，已證明台灣人民的多數決定。

面對此番毫無懸念敗選，老Ｋ也真到了應該思考真正「世代交替」的生死關頭，不能再只是做做表面文章的擺幾個「樣板人物」做交代，而應是徹底的進行革新且「重新、從心開機」。誠如民進黨基隆市長林右昌所言，不僅台灣沒有虧欠民進黨，過往中國國民黨一直引以為傲，認為台灣人民應該認同的民主與經濟奇蹟，也應放下心中執念，真誠面對國家主人理所當然、永不滿足的更高要求。

然而，在恭喜民進黨再度重獲人民信任，而給予「第二次機會」的當下，筆者也必須語重心長提醒蔡總統：能夠真正謙卑、謙卑、再謙卑的面對國內日益困窘的民生經濟情勢，做一個能夠「團結全民」的好總統。而在國際部分，則應務實面對中共的強勢大國崛起，作為地緣政治一衣帶水，且每年從對岸賺取順差八百餘億美元的「事實」下，好好思考並研擬後續的經濟轉型升級工程。

（作者為前中國國民黨文傳會副主委、文史工作者）

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