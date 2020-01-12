自由廣場》勝選不過是新戰鬥的開始

◎ 黃世澤

台灣總統暨國會大選結果出爐，筆者下筆時，民進黨大勝該無懸念。慶幸的是，韓國瑜想用民主選舉把台灣騙走的陰謀失敗，只不過，民進黨必須警惕，勝選只不過是新的戰鬥開始，因為共產黨必改變戰略，而有些地方，民進黨必須要做好。

首先，這次台北市，選擇與韓國瑜保持距離的立委都選得還不錯，因此，中共有可能要借這個投票結果，在國民黨內扶植一下形象清新的傢伙，行馬英九式欺騙路線。因此，蔡英文政府不單要持續讓吳怡農這類優秀候選人得到歷練，另一方面，各地亦要嚴防馬英九式欺騙路線死灰復燃。因為部分都會區的選民，仍然未對中共的狡猾及危害，有深切的認識。

另一方面，這種欺騙路線，亦會在政黨上發揮出來。為何吳斯懷之流可以上壘，除了這次國民黨故意犧牲自己來讓一些擺明是共諜的傢伙上台外，像台灣民眾黨這類具欺騙力的政黨亦有關係。台灣民眾黨現時故意扮作是綠的，但柯文哲等人的行為，實際是破壞整個綠營的力量。這種伎倆，中共在香港一度用得十分成功，分化了支持民主的力量，所以焦土派，以及舊國民黨黃毓民搞出來的熱普城派系，用這種手法令民主派陷入苦戰。這教訓必須警惕。如果柯文哲不把他對中國的看法講清楚，說明白，台灣民眾黨可以直接當成藍營來處理。如果沒有這股欺騙力量，相信民進黨在不分區立委會選得再好一點。

當然，在經濟問題上，民進黨政府必須更清楚說明，其實中國並不是台灣的經濟增長動力，中國現在也沒錢了，又何來金錢會促進台灣經濟發展？只會是台灣的競爭對手。台灣經濟不靠中國會更好，這是台灣人要有的認識。而年輕人亦需向香港「黃色經濟圈」的做法學習，讓那些出賣台灣的商人，全部在台灣一分錢都賺不到。台灣在經濟政策上，亦要支持愛台商人。對那些賣台商人，在政策上不必對他們作任何優待，沒有理由台灣人的錢，要讓賣台的人來賺。

總言之，民進黨對於大選的勝利，高興一天就好！因為台灣主權未正式獨立，擺脫中國的威脅前，戰鬥每天都在持續。

（作者是居德英籍時事評論員）

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