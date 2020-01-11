自由廣場》當然投給自己啊 不然投給誰？

◎ 黃馨嬅

朋友說，一打開選舉公報，他差點昏倒；因為這次政黨票上有十九個政黨推出全國不分區立委登記，一共有二一七位參選人，創歷史上最多；朋友搖頭說：「太恐怖了！難怪台灣會這麼亂，我公司很多同事都表示不會去投票…說真的，我還真不知道該怎麼投？」

沒錯！台灣一場二○二○總統和立委選舉，的確揭開政黨林立的時代，讓台灣人民有更多元的選擇，然而這並不是一件壞事，這正是國家憲法保障人民言論自由的具體表現；雖然在台灣有很多政黨在實踐自己的信念，爭取政治理念票的同時，也造成許多台灣人民的衝突與對立，但是這都無損台灣成熟的民主制度，而是更凸顯台灣政治的包容性。

有鑑於香港反送中的爭議以及中國假訊息的氾濫，這次外國媒體不只採訪總統大選，也非常關注立委選情，因為這關乎著台灣未來的國防外交政策方向；外媒表示台灣大選是亞洲選舉的指標，韓國每日新聞記者表示：「有些韓國人覺得，今天的香港是明天的台灣，是後天的韓國，來看香港的壓力是怎麼樣，中國對台灣的壓力是怎麼樣。」另外，中國解密（China Uncensored）主持人克里斯．沙佩爾（Chris Chappell）也認為：「台灣和香港確實處於與中國共產黨進行意識形態鬥爭的最前線，美國對選舉結果非常有興趣，看看美國人民可以從中學到什麼。」

若是連外國人都看重這次台灣的選舉結果，期待能從中學習到些什麼…，台灣人不是更應該在混亂之局做出有智慧的正確選擇，讓台灣持續成為世上民主自由國家的表率嗎？「這是一件台灣人值得驕傲的事，你更應該去投下關鍵性的一票」，我跟朋友說。

（作者為文創設計工作者）

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