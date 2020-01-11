自由廣場》今天，沒有人是局外人

◎ 莊勝榮

台灣向來是淺碟的文化，政治也一樣淺碟，沒有自己的主見。相對於美式較具有公民意識的選舉，差得一萬八千里。這不是一朝一夕可以改變，他們庭院不剪草，隔壁會檢舉，台灣的都會區哪有庭院長草？即便有基於情誼，又哪會檢舉？公民意識要從生活上做起，從關心周邊的社區做起。

世界上有三件事會讓人很狂熱，宗教、戀愛及選舉。其中戀愛後結婚就不狂熱了，選舉也在結束後不再瘋狂，惟有宗教持續狂熱，也因此生活上避免談宗教，否則遇到有人說，他願為某個神而死，死後上天堂，怎麼爭論道理？

在選舉過程中也有類似宗教信仰的狂熱，彷彿把候選人當神崇拜。要把候選人當神，是選民的自由。問題來了，如果有候選人，連人的基本涵養、修為都沒有，恐怕比投票的選民還糟糕，這款的候選人，在每次選舉多得是。做為選民還要把他們虛擬做神，來崇拜他甚至於投票給他，這不是民主的表現，也不是自由的問題，而是在摧毀民主應有的品質。台灣選民最欠缺的，應該是具備挑優質候選人的能力。很容易被媒體、手機、電腦等媒介，迷惑自己的判斷力及智慧。

做為一個冷靜又優秀的選民，很簡單，總統候選人部分，就像到菜市場買水果，有三顆蘋果，如果其中有一顆爛掉了，當然放棄不買，再來挑其他兩顆，選一顆你認為最好的。候選人雖然不像蘋果那麼容易判斷優劣，但聽其言觀其行，也不是那麼難下手投票。不要老是在選後，才罵有什麼選民就有什麼當選人。

立委的區域選舉，其實也可以比照選總統模式辦理，這個方法在數學上叫除去法，相信大家不陌生。至於不分區立委部分，在十九個政黨要挑一個，沒辦法用除去法，就用挑男女朋友的方式，挑一個你喜歡，也可以照顧你的政黨吧！那些自命清高不投票的人，別在選出來後再鬼哭神嚎，你不投票不決定，別人幫你決定，不甘心的就站出來投票吧！

（作者為律師）

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