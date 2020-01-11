自由廣場》民主之路 行穩致遠

◎ 鄧鴻源

自從一九九六年台灣總統可以直選後，已經超過二十年，歷經六次總統大選，每次都讓台灣民主向前跨越一步。我們應該反省的是，到底可以從每次大選中學到什麼，比誰當選更重要。

歐美日等國之成熟的民主社會是，彼此都是君子之爭，只要照著遊戲規則走，輸與贏大家都無話說。

許多人之所以會盲目支持某些候選人，以致家庭起衝突，就是事先沒有充分討論與溝通，原因是每個人都以自己所見做判斷，不知其他人的看法，很容易形成偏見，這不是一個現代公民應有的態度。

現代公民應有的民主素養是，要能多看各方面消息的平衡報導，並透過討論與溝通，才能判斷是非與對錯，從而做一位不受偏見擺佈的人。

總之，台灣總統大選是我們的驕傲，沒有人可以放棄。雖然候選人可能都不理想，至少要選一個能捍衛國家主權的人，否則難道要由少數人決定嗎？只有比較，大家才知誰比較「正常」。

（作者為大學教授）

◎ 溫順德

劍拔弩張對峙多日，謊言與真相的對抗，理智與濫情的交鋒，沉淪與提升的激戰，今天將由選民裁決。這場是非正義抉擇，攸關國家發展至鉅，無人可以置身事外。

台灣民主化近卅載，此次總統立委選舉，從時間的橫軸來看，不過是民主歷程中，一場例行選戰而已；然就空間縱軸而言，卻是民主價值試煉，不惟影響人民福祉，更演繹民主的深度，其重要性不言而喻。日前三場的政見會，外加一場辯論會中，候選人間唇槍舌劍，相互攻訐火花四濺，政見論述鳳毛麟角，政策牛肉詰辯不足，參選人的治國藍圖，無由加以掌握比較，儘管讓人感到惋惜，但藉由日常的言行，亦能從中窺知一二，選民仍得做出評斷。

此次選戰網軍肆虐，不實訊息帶動風向，悖德失格言行充斥，真正民意招致蒙蔽，民主政治如何揚升？卑劣政客扒糞嗜血，只問顏色不論是非；部分群眾理盲濫情，社會價值嚴重扭曲，豈是民主政治真諦？選舉不是虛幻鋪陳，也非造謠抹黑競賽，而是政治願景擘劃，也是福國利民論述。虛偽詐騙蠱惑選民，不是政治萬靈丹藥；理盲濫情任人宰制，更非民主主流特質。理性選民沉默不語，造就無恥政客橫行，負面選舉文化當道，台灣民主政治蒙羞，唯有選民挺身而出，民主才能大步向前；唯有中道力量抬頭，人性價值才能揚升。

台灣走向十字路口，值此命運交關時刻，抱怨不會改變現狀，行動才能解決問題。有良知的台灣選民，不必在家自怨自艾，仔細檢視能力操守，慎思明辨最佳人選，今天勇敢地站出來，投下手中神聖一票，為民主發展留印記，為台灣未來找亮光。

（作者為高中校長）

◎ 吳一忠

曾幾何時，政治人物交相爭鬥，透過媒體傳播渲染，顯得醜陋不堪，莫怪有人說政治是骯髒的，使得我們和親友之間，更是難以溝通，唯恐破壞彼此情誼，都不敢談到選舉的議題。尤其選戰到了最後關鍵，激情煽動的語言，會激化選民的心情，成為催票的助力，不當言語的後坐力，恐怕會讓選情劇變，值得參選人警惕。

曾國藩云：「風俗之厚薄奚自乎？繫乎一二人心之所向」，社會賢達的一言一行，都是民眾的表率，若是爭鬥不止，心機深重明爭暗鬥，民眾受到影響，失去判斷能力，成為共業的一份子，更別奢談改變民風了。

參選人面對支持者，應該當個好榜樣，良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒，惡口容易製造對立，也是衝突的導火線，加深怨敵與仇視，豈能不慎。

政治是一時的，希望政治人物能體認到，語言之鋒利勝過尖刃，惡語等於另類暴力，只有愛和包容，才能消弭對立，在選舉的過程中，不應有抹黑、抹紅、抹黃、造謠，甚至人身攻擊的事件發生，只有讓敗選者心服口服，才是政治的最高藝術。

（作者為榮民）

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