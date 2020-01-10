社論》再一次體貼民主的溫度

民主能在最大程度確保共同體成員的基本人權，並確保大家有社會流動的機會。比起任何型態的威權主義，這就是民主的優越性。圖為國民黨九日於凱達格蘭大道舉辦勝選晚會，民眾熱情到場支持。（記者簡榮豐攝）

一月十一日大選前夕，美國國防部印太事務首席副助理部長海大衛表示：美方多次表態，希望看到台灣舉行自由、公平的選舉，且深為關切任何影響台灣選舉的手段；而一名國務院資深官員則稱：美方並不在意誰勝選，保持過程不可侵犯才重要，如同美國的選舉過程。美國重視民主程序自不在話下，但過去一年行政立法部門、民主共和兩黨對台灣的關注，友台法案、重要軍售前所未有地密集出爐，不難看出除了程序正義的關切，還有意在言外的普世價值取向。

反觀台灣，總統大選已成家常便飯，有人還直接質疑民主的價值，有人透過各種主張變相挑戰民主。頗具代表性的，當屬「民主不能當飯吃」這句話。有此主張，宋楚瑜、柯文哲、王金平還是與郭台銘「義結金蘭」，而他們又都在積極參與台灣的民主盛會，真是民主怪現象。國民黨方面，馬英九是個典型，他說：台獨是台灣人民的選項，但絕非國民黨的選項。這就荒謬了，在民主國家，多數人民做出決定，難道特定政黨還能以超越人民意志者自居，迴避甚至霸凌民意？

固然，民主保障的是程序正義，行政首長與民意代表的定期改選，新舊任之間依法權力和平轉移，政策的議題設定、辯論與決議，都必須照程序走。至於程序正義之外，民主會實踐出何種價值，則有賴共同體成員的思辨與行動。不過，儘管民主本質上是一種形式，仍內在地指向某種價值傾向。道理很簡單，民主既然是多數決，就不容少數凌駕多數，更不容獨裁專制，以及透過假民主的方式壓制真民主。而既然是多數決，那麼多數人的意志，便形成了公共意志，意識形態沒有否決權。

怪誕的是，所謂的「國軍不會為台獨而戰」，所謂的「在憲法中，國家統一是政策選項，只是時間、方法都還有討論空間」，這些先驗思維彷彿在多數民意之上還存在著「太上民意」，可以沒收民主程序所呈現的多數民意。憲法，乃是人民的契約書，多數要更改契約內容，當然無所謂憲法不可侵犯。軍隊，乃是人民的武裝力量，必須為人民意志效勞，而非框限頭家的自由，倒過來指令人民只能選擇什麼、不能選擇什麼。遺憾的是，類似的本末倒置，至今充斥於民主現場，有些頭家也在被洗腦狀態。

對民主似是而非的襲擊不僅於此，「民主不能當飯吃」還把經濟置於民主之前。誠然，民主國家的經濟，民主頭家的生計，並不因為有了民主就掛保證，朝野要為經濟做為國家的命脈夙夜匪懈，頭家也要靠自己的勤奮與創意來改善生活，不能把國家當作散財童子，讓選票淪為勒索工具。民主國家的要務之一是維護法治，維護政治上的、市場上的競爭公平公正，同時以憲法設計來融合少數族裔，以救濟措施來扶助社會弱勢。此所以，民主能在最大程度確保共同體成員的基本人權，並確保大家有社會流動的機會。比起任何型態的威權主義，這就是民主的優越性。

就此而言，中國是台灣的對立面，香港則是台灣的參照系。一九九七前後以來，香港經濟出現表象繁榮，但事實上廣大港人未蒙其利、先受其害，房地產更加高不可攀，中國大嬸南來搶物資，社會摩擦層出不窮。另一方面，在經濟繁榮表象之下，二十三條立法、全面管治香港、民主派立法會議員資格遭沒收、送中條例，北京對香港的「內地化」步步進逼。從而，沒有雙普選的香港上空盤踞著一黨專政的幽靈。於是，「今日香港、明日台灣」，遂成港人給台灣的淌血警語。沒有一國兩制樣板作用的新疆、西藏，更不在話下。民主不是填飽肚子的食物，卻是不可須臾或缺的空氣，由此可見一斑。

「民主不能當飯吃」，誠如香港區議員黃國桐提醒的：民生問題，當然一步一步要解決，但是我們不能說去磕頭吃飯，這口飯你吃得下去嗎？此話，堪稱是對質疑民主論者的有力回答。一言以蔽之，兩岸的對話基礎，不是什麼九二共識，而是民主。三十年來的兩岸互動的現代啟示錄就在於：民主政治與威權主義，不可能對等達成永遠的承諾，台灣與中國如此，美國與中國亦復如此。藍營最嚴重的政治盲點，剛好就在這裡，他們的背後是民主台灣，他們的眼前是專制中國，而他們對專制中國越陷越深，便跟民主台灣漸行漸遠。幸好，台灣的民主頭家，還想一次又一次地體貼民主的溫度。

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