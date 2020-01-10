自由廣場》人人都可以完成自我的社會

◎ 李淑娟

「沒有人可以走自己的路，特別是女人，女人就要嫁得好。」

電影「她們」裡，梅莉史翠普詮釋十九世紀經典小說「小婦人」的有錢姑姑，以洞悉世事的觀察，教誨渴望實現自我的姪女。

由一九八三年出生，好萊塢才女葛莉塔潔薇執導的「她們」，以二十一世紀視角，呈現美國南北戰爭前後的女性成長；在女性自限匿名出版創作的年代，有致力於慈善事業的母親身教，荳蔻年華的女兒們，在不確定是否能夠成為出色作家、畫家的摸索過程中，猶豫該不該捨棄夢想？專心尋找金龜婿？婚姻是不是等同自我發展的終點？出版商與新銳女作家的對話，宛如社會眼光和女性意志拔河，讓當代觀眾心有戚戚焉。

在台灣，翻動全民情緒的選戰已經進入最後時刻，本次選舉出現大量男性菁英，針對女性未婚單身、結婚懷孕生子的攻擊言論，在多元平權的時代令人詫異不已；一九八○年出生的紐西蘭女總理阿爾登，當選後懷孕生產，請六週產假，帶著嬰兒出席聯合國大會，執政以來，面對恐攻的堅定言論令全球喝彩；甫當選的三十四歲芬蘭女總理桑娜馬林，成長過程因為父親酗酒，是由母親和同性伴侶扶養長大，不但是當今地表最年輕總理，也是新手媽媽。

生命必有不同際遇和抉擇，理解自身和不同生活狀態的人們，才是二十一世紀進行式的地球公民。

讓我們努力創造：人人都可以完成自我的社會，為「她們」和彼此加油。

（作者為文字工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法