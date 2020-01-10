自由廣場》文化議題靠邊站

◎ 呂清夫

在這次的三組總統政見中，文化議題通通靠邊站，讓相關學者感到很無奈。台灣似乎把文化產業看成花瓶，看成壯夫不為的雕蟲小技，一切政治優先，處處都想發大財。有人說日本以文化立國，韓國以文化救國，韓國在二十世紀末葉遭逢金融風暴，關掉了三分之一的銀行、兩百家金融機構，政府部門裁減了四萬人，重整了富可敵國的五大財團…，可以說是哀鴻遍野。但韓國卻以文化產業解救了經濟的困境，其間經歷了「鐵與淚」的改造過程，使一個代工小國，能站上世界舞台，展現創新的實力。

然則花瓶或雕蟲小技真能救國嗎？在我們看來似乎是天方夜譚，但在韓國卻真的靠文化解除了一場橫掃亞洲的金融風暴，進而造就了往後二十多年洶湧澎湃的韓流。一九九八年金大中在競選時說：「廿一世紀，文化就是國力，文化不僅有提高生活質量的作用，而且是創造巨大附加價值的產業。」韓國人知道，好萊塢的電影《侏羅紀公園》在全世界賣座八億五千萬美元，等同於韓國出口一百五十萬輛汽車的收益。

在當選後的就職演說中，金大中宣示要致力於韓國文化的全球化，故在當選那一年就成立了「遊戲產業振興中心」，一九九九年通過「文化產業促進法」，大力推動文化、娛樂等產業。二○○一年又成立「文化產業振興院」，大力促進文化產品的出口。金大中政府在施政綱領中明確指出：電影院每年放映國產電影不得少於一二六天，這種優先發展文化產業的戰略很快收到了成效，韓劇《生死諜變》的本土票房一舉壓倒了全球稱霸的《鐵達尼號》！

二○○○年成立文化內容振興院ＫＯＣＣＡ（去年台灣才仿效成立文策院），故二○○二年有韓劇《冬季戀歌》問世，並在日本ＮＨＫ的衛星頻道首播，引起廣大迴響，連日本首相夫婦都成了「韓」粉，不但為ＫＢＳ電視台賺進了兩千五百萬美元，相關的小說、唱片、ＤＶＤ也在日本大賣，同年有許多日本婦女到《冬季戀歌》的拍攝景點觀光，較前一年日本訪韓的觀光客增加了五十七％。廿一世紀之後，出口的韓劇，有七十％銷往日本，日本成了韓劇的最大市場。

在這同時，由於數位遊戲被確定為韓國的國家戰略產業，他們聲稱賣汽車不如賣遊戲。自一九九八年以來開發的遊戲產值大幅提升，其中以《天堂》 遊戲最為突出，不僅風靡亞洲，而且與微軟和新力在世界遊戲市場鼎足而三，結果短短三年間，韓國外匯存底由一九九七年的三十九億美元，躍升至二○○○年的九二七億美元。

金大中的這些施政可以說言而有信到仁至義盡，政見開支票看似簡單，但是我們連文化支票都開不出來，至於支票的兌現更是難上加難，特別是文化支票必須出自總統的高度，才能做到鄭麗君部長所說的「部部是文化部」！

（作者為大學教授）

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