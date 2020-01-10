自由廣場》台灣生死的抉擇

◎ 曾道雄

一九九七年，筆者在倫敦看電視上香港的回歸大典，身旁的一位香港好友說，他放棄移民加拿大了，還是決定留住香港，一則他在醫院有固定的工作，二則太太也將要生第一胎。去年，他那已二十二歲的兒子，在反送中的運動中，大腿受傷，還被暴警拖行了十幾公尺。這孩子當年還在母親腹中時，父親的一念之間，就已決定了他今天的命運。

庫爾班是個絕頂樂觀的維吾爾歌手，他最大的樂趣是在葡萄棚下和遊客們彈琴唱歌跳舞。有人暗示他說，中共即將在新疆進行嚴厲管制，他不以為意：「只要不招惹他們就沒事了，更何況國際上還有那麼多強悍的穆斯林國家和朋友，他們會支持我們！」庫爾班後來被送進「教育營」思想改造，他國際間強悍的穆斯林朋友，沒人作聲。

一位西藏的老人，在地下密室為抗暴的孫子療傷。孩子抬頭問祖父： 「我們圖博在中國幾次的戰亂中都有機會可以獨立，為甚麼人家蒙古能辦得到，而我們的長輩和喇嘛們，當時都在幹甚麼，竟讓我們現在活得如此悲慘？」老祖父無言以對，只有長歎。

命運的輪迴，二○二○年輪到我們台灣的抉擇。或謂：國民黨最血腥殘暴的年代我們都活過來了，現在他們已搖搖欲墜，又何懼之有？ 然而，迷障就在這裡，當年國民黨儘管殘暴，但他們也反共，因此經由台灣先賢先烈悲壯的流血犧牲奉獻，最後終能將台灣演變為一個民主自由的國家。然而，今天的中國國民黨已徹底降共，吞沒併統台灣是他們共同的終極目標。國民黨今天的腐化和式微，肇因於其黨內知識份子的集體墮落，他們明知國民黨已背離了自己的信仰，而且荒謬地，推出一個草包候選人。

因此，台灣這次大選，真正的對手是中國。二○二○年，是台灣生死的抉擇！若輸了這一局，就萬劫不復，成為第二個香港、西藏或新疆，毫無翻身的機會。所幸決定命運的神聖一票，仍掌握在我們手中，但若要自作孽，做了錯誤的選擇，則不可活的，豈只是你自己，而將是禍延子孫！

（作者為音樂家、台北市民）

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