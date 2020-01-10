自由廣場》拆穿國共無間道

◎ 陳財能

如果不是澳洲警方先向媒體證實，中國國民黨副秘書長蔡正元與中國商人孫天群，自去年十二月下旬對前中共特工王立強威脅利誘的事實，台灣人可能被國共聯手捏造的假新聞「旋轉」得烏煙瘴氣。如果不是澳洲警方先戳破了蔡正元與中國商人孫天群的謊言劇本，蔡孫所捏造「王立強收了民進黨一大筆錢」，絕對會被大肆炒作，變成影響台灣總統與立委選舉的「醜聞」。

記者會上，蔡正元的自清辯詞，完全沒有說清楚他和中國商人孫天群及與中國共產黨之間的關係。我們從以下兩層關係，來拆解國共無間道的陰謀與滲透。

首先，蔡正元自稱，是「孫天群和王立強自己找上他」。疑點有二蔡故意掩蔽不說：一是，王立強既然主動找上門，為何蔡孫還需要威脅利誘他？為何王主動向澳洲警方報案？二是，中共一開始就定位「王立強」是「詐騙犯」，而不是中共特工。因此，這是一件牽動台灣國家安全及亞太地緣政治的敏感事件，姑且不論孫蔡與中國共產黨的政治立場與意識形態是一致的事實，假設蔡正元與中國商人孫天群僅是素昧平生的簡單關係，即使蔡認同孫「向心不是中共特務頭子」及「王立強是假共諜」的說法，蔡怎會貿然就成為孫的共犯，既威脅利誘王，又捏造栽贓民進黨。顯見，蔡孫相識很深、關係匪淺。

其次，從複雜關係上，去年十一月二十四日向澳洲政府提出政治庇護的「王立強」案，在國共一致認定「王立強是假共諜」的情勢下，已經牽動以美國為首的「五眼聯盟」的高度關注及警戒，並也觸動台灣人的警覺心。因此，有將近七成台灣人贊成《反滲透法》的立法。澳洲警方提前破了蔡孫國共無間道的梗，足見此事背後的複雜關係。然而，在此地緣政治的複雜狀態下，蔡孫為什麼還敢聯手威脅利誘王立強「在台灣大選前，翻供自己是假共諜」，還敢捏造「民進黨邱義仁介入，王立強收了民進黨一大筆錢」的謊言。顯見，中國共產黨已經無所不用其極想顛覆台灣的民主秩序。

（作者為國立中興大學國際政治研究所博士候選人）

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