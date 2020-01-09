自由廣場》總書記的民主專政

◎ 雲程

北京華遠集團董事長任志強，日前接到上級組織部長正式通知，必須卸任集團董事長一職，且上級黨委也已批准他退職。這種被退休現象，最出名的是馬雲，還有騰訊馬化騰、聯想柳傳志、萬達集團王健林、萬通地產馮侖、萬科集團王石等。接到命令後，他們都二話不說裸退。

中共建政後，歷經十五年才從私有制過渡到國有制─他們先沒收官僚企業，對私有企業則以派駐黨員進入董事會（公私合營）的方式安撫其繼續經營。不久，宣稱將以實價十分之一評定公司價值並加以收購。即便如此，中共以謊稱分期支付予以拖延，最後則毀壞承諾，趕走經營者完成全面搶劫（國有化）任務。

二○○二年起中國出現的「國進民退」，包括成立黨支部、派駐政府事務代表等，幾乎是一九五○年代漸進國有化翻版。北京雖然不承認，但一九七九年改革開放後忍耐了廿年，也終於按捺不住「剪羊毛」。現在，四十一家上市民企已經變成國企，連台商與外企也將無法倖免。

但要竟其功，還要有理論與鋪陳。

基於尊重所有權，一般國家投資基礎建設，民間獲利後則以賦稅（所得稅或特別捐）回饋國家。國家與民間是共利夥伴：只要繳了稅，兩不相欠。反之，共產主義不承認所有權。從土地、資源到人民通通屬於國家。共產國家可隨時沒收民間企業所有資產，所謂的國民與民間企業，只是黨暫時放你一馬而已。

但這還要有鋪陳。所謂的經營者幾乎都是共產黨員，他們要時時不忘初衷，終生聽命於黨。平時接受黨的資源，在組織一聲令下乖乖交出一切資源後裸退。

但，誰代表組織？答案是總書記。總書記的意志，便是黨員的至高道德。但總書記是如何選出？選總書記的人，又是誰選出來的？這樣問過三輪後，共產專政的虛假性，便被一覽無遺，只剩下赤裸裸的殖民壓迫。

中共的偽裝耐心，僅能維持十五到廿年，不遵守一國兩制的承諾實屬必然。自由與共產，兩個世界的價值觀，畢竟有無法融合的根本性差異。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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