社論》藍營的統一政治經濟學

美國之音報導：中國官方數據顯示，去年十一月城鎮失業率五．一％，中國經濟社會學家何清漣則稱：「目前有幾百萬民工已回到農村，沒有工作，全年八百萬大學生就業十分困難，這個調查失業率和去年居然持平。」北京大學前經濟系教授夏業良表示，中國真實失業率至少在八％至十％，保守估計五千萬人。何清漣表示：受美中貿易戰衝擊，中國二○一九年對外投資金額年減約五十％、外匯儲備急減，更重要的是失去了「世界工廠」地位，大量外企撤出、出口萎縮，國內消費又無法支撐。

由於北京被迫讓步，美中第一階段貿易協議出現曙光，但在此之前中國經濟已經受創不輕。除了上述報導，類似的壞消息也出現在諸多國際媒體。中國經濟不如以往強勁，對台灣也有連動影響。那就是，馬英九們的「兩岸關係好，台灣經濟才會好」論述，遭到無情的檢驗。

藍營的統一政治經濟學，一直在朝必須費力辯護的方向退縮。也許他們並沒有意識到，但是若臚列七十年來的口號，便不難發現其持續退化的歷程。兩蔣年代，反攻大陸，漢賊不兩立，復興中華文化，三民主義統一中國，基本上是以中國正統（合法政府）自居。因而，除了軍事對峙，在國際戰場上也展開漫長的「中國代表權」之爭。隨著聯合國一九七一「排我納匪」，華府一九七九與北京建交，兩蔣年代的論述土崩瓦解。然而，蔣經國畢竟有其堅持，經濟建設與「民主統一」，形成他走「保台拒共」之路的兩隻腳。

一九八八，李登輝繼任。一九九一「國統綱領」的目標，定在建立民主自由均富的中國，可以視為蔣經國「民主統一」路線的延續，而且，在台灣內部真正將民主實踐落實。至於，歷經多年主流、非主流纏鬥，總統直接民選之後的一九九九，李登輝提出「特殊的國與國關係」論述，事後證明並沒有成為新典範，隨著李登輝離開國民黨，該黨的兩岸論述立即出現質變。同時被遺棄的，除了李登輝的「特殊的國與國關係」，還有蔣經國的「三民主義統一中國」，堪稱連戰留給國民黨的負資產。

二○○五，「連胡會」，達成在認同「九二共識」的基礎上促進恢復兩岸談判等五點共識，其中一個明顯的遺漏就是，連戰代表國民黨不再談論「民主統一」。連戰所嚮往的毋寧是「民族統一」，而且也蘊含著未來的願景是以北京為主體。連戰的路線，重新塑造了國民黨的國家想像，那就是，在民主台灣與專制中國之間，他們寧選「專制統一」，向「民主統一」或「民主獨立」說不。對「專制統一」飛蛾撲火，不接受台灣人民做主，又與「民主統一」背道而馳，國民黨的選擇終將成為少數人的選擇。

國民黨應也察覺到了，「民族統一」、「專制統一」，對亞洲最具民主活力的台灣缺乏吸引力。對岸，正逢中國經濟快速成長，國力大幅擴張，更有資源對台灣進行經濟統戰，從「鼓勵台灣同胞投資的規定」（一九八八）、ＥＣＦＡ（二○一○）到「惠台二十六條」（二○一九），大肆撒幣利誘台灣。兩岸經濟今非昔比，彷彿給國民黨人新的論述靈感，所謂的「台灣經濟必須靠中國」，逐漸成為國民黨人的論述核心，「民族統一」、「專制統一」則包藏於內。韓國瑜，「貨出去、人進來、高雄發大財」，去年底將「經濟統一」的想像推向高潮。

只不過，所謂的高潮，往往也是折返點。中國經濟三十年快速成長，本來就勢必會遇到瓶頸。正當此時，習近平捨棄了改革開放、韜光養晦的總設計，追求霸權崛起的強國夢鑼鼓喧天。不巧的是，川習經過短暫的蜜月期，美中貿易戰便號角響起。將近兩年來，貿易戰相持不下，華府打到北京痛處，經濟疲軟正在加劇社會矛盾，數位極權統治維穩成為唯一的選項。中國經濟失去往昔的魅力，加上香港一國兩制破產，對台灣的社會影響即時顯現，亦即，犧牲台灣主權換取中國讓利之議，已被識穿實為北京「以經促統」的隱藏版，台灣人民的風險意識隨之提升。

反觀，美中貿易戰的進行式，讓台灣成為意外的贏家，股市指數站上一萬二千點，便是有目共睹的櫥窗。以致，這次大選，藍營的「經濟牌」難以吸引「經濟選民」。就此而言，二○二○，「貨出去、人進來、發大財」流於發霉口號，不僅是韓流現象由盛而衰的指標，更是藍營兩岸論述必須改弦更張的警訊。

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